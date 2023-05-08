9% женщин в Улан-Удэ сталкиваются с негативом работодателя на их беременность

Половина улан-удэнок сообщает о беременности ещё в первом триместре



Каждая вторая жительница Улан-Удэ рассказывает своему руководителю о предстоящем уходе в декрет ещё в первом триместре беременности. Работодатели 4 из 10 женщин реагировали на эту новость положительно, столкнуться с негативом довелось 9%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие женщины, имеющие детей.



О предстоящем пополнении в семье каждая вторая беременная женщина (50%) в Улан-Удэ сообщает своему работодателю ещё в первом триместре. Во втором триместре делятся радостной новостью 14%, и лишь 6% хранят секрет до 7-го месяца.



Работодатели на новость о скором материнстве сотрудницы чаще реагируют положительно: о том, что руководитель искренне порадовался за них, рассказали 43% опрошенных. Ещё 21% сообщили, что работодатель отреагировал нейтрально. 9% столкнулись с негативной реакцией.



Коллеги по работе воспринимают новости о скором пополнении в семье ещё более позитивно: по словам 6 из 10 женщин (60%), сослуживцы, узнав о беременности, поддерживали и подбадривали их. Каждая пятая (22%) сообщила, что коллеги отреагировали нейтрально, и лишь 6% почувствовали негатив.









