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В Улан-Удэ в сквере имени Сенчихина прошёл праздничный концерт

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 8 мая, в сквере имени Сенчихина прошёл торжественный митинг, приуроченный к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, столетию со дня рождения Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина.

После официальной части, где с обращением к местным жителям вступил приехавший из Кемерова внук Героя Советского Союза Владимир Сенчихин, состоялся концерт. Открывали мероприятие детские коллективы Железнодорожного района, а затем выступили казачий ансамбль «Станица», Алина Намсараева, Валико Гаспарян в советской военной форме и заслуженный артист Бурятии Эдуард Жагбаев. Народ подпевал и горячо аплодировал песням военных лет.

Проникновенные песни до слёз растрогали ветеранов, вызвали искренние улыбки и интерес у детей. Последние, несмотря на свои шалости на игровых площадках, тоже обращали внимание на концерт. Слова «Катюши» и «Смуглянки» напевали их родители. В соседних многоэтажках жители открыли окна и смотрели на сцену с балконов.

Завершился праздник песней «День Победы» и дневным салютом. 

9 мая День Победы Сенчихин концерт

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