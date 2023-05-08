В Улан-Удэ в сквере имени Сенчихина прошёл праздничный концерт

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 8 мая, в сквере имени Сенчихина прошёл торжественный митинг, приуроченный к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, столетию со дня рождения Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина.
После официальной части, где с обращением к местным жителям вступил приехавший из Кемерова внук Героя Советского Союза Владимир Сенчихин, состоялся концерт. Открывали мероприятие детские коллективы Железнодорожного района, а затем выступили казачий ансамбль «Станица», Алина Намсараева, Валико Гаспарян в советской военной форме и заслуженный артист Бурятии Эдуард Жагбаев. Народ подпевал и горячо аплодировал песням военных лет.
Проникновенные песни до слёз растрогали ветеранов, вызвали искренние улыбки и интерес у детей. Последние, несмотря на свои шалости на игровых площадках, тоже обращали внимание на концерт. Слова «Катюши» и «Смуглянки» напевали их родители. В соседних многоэтажках жители открыли окна и смотрели на сцену с балконов.
Завершился праздник песней «День Победы» и дневным салютом.