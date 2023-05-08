В Улан-Удэ почтили память Героя Советского Союза

На митинг приехал внук Прокопия Сенчихина

В Улан-Удэ 8 мая состоялись торжественный митинг и концерт в честь Дня Победы и в память о Герое Советского Союза Прокопии Сенчихине. Сотни жителей микрорайона собрались у бюста Героя в одноимённом сквере.



- Мы празднуем День Победы в сквере имени Сенчихина, - подчеркнул, открывая митинг, депутат Улан-Удэнского горсовета Вадим Бредний. – Я счастлив, что так много людей откликнулись на наше приглашение и поддержали традицию. Мы сильны и непобедимы, пока чтим победителей в той кровопролитной войне. Именно поэтому сейчас проходит СВО, которая является в некоторой степени продолжением Великой Отечественной, потому что тогда где-то не дожали.



Кроме прочего, Вадим Бредний отметил, что в школах №№ 26, 65 и гимназии 14 развивается добровольческое движение, есть кадетские классы, юнармейцы. По его мнению, это положительно сказывается на их патриотическом воспитании: «Эти дети никогда не встанут на тропу плохих дел. Они будут всегда положительными героями своего Отечества».



Прокопию Сенчихину 25 мая 2023 года исполнилось бы 100 лет. На юбилей в Улан-Удэ из Кемерова приехал внук Героя Советского Союза Владимир Сенчихин. Он поприветствовал ветеранов Великой Отечественной, труда и боевых действий.



- Мы в Улан-Удэ уже второй раз. Очень рады всех вас видеть. Хочу поблагодарить от себя и всей нашей семьи, что память Прокопия Фёдоровича увековечена, сквер в надлежащем виде, много людей с детьми гуляют… В каждой семье помнят те тяжёлые годы. Мы должны помнить о тех, кто попал в ту кровавую мясорубку. Пока существует память, наш народ будет жить и будет побеждать.



Руководитель администрации Октябрьского района Улан-Удэ Николай Попов тоже сказал о памяти и молодёжи:



- Великий народ. Великая Победа. Память всегда должна быть в наших сердцах. Тем более в сердцах нашего подрастающего поколения. Сегодня это очень актуально, когда поднял голову фашизм, национализм, когда давят со всех сторон нашу страну.



После митинга к бюсту Прокопия Сенчихина, который расположен в центре бульвара, все желающие возложили цветы. Затем начался праздничный концерт.



Местные жители с детьми распределились по детским площадкам и аттракционам, которых в сквере имени Сенчихина предостаточно. Вадим Бредний объяснил «Байкал-Daily», как это место превратилось в центр притяжения для людей:



- Когда я стал в 2014 году депутатом от этого округа, мы увидели, что в уже облагороженном при нашем участии сквере элементарно негде возложить цветы. Поэтому приняли решение установить памятник Прокопию Фёдоровичу Сенчихину, который и открыли его в этом красивом месте в 2015 году. К 70-летнему юбилею Великой Победы. Тут всё организовано, чтобы люди могли приходить, отдыхать.



Директор улан-удэнской гимназии №14 Алексей Тихонов в это время со сцены вспоминал, что в его детстве «сквер был никакой».



- Да, одни гаражи были! - как-то одновременно и вслух вспомнили слушавшие его местные жители. Они стояли недалеко от сцены.



Владимир Сенчихин, внук Героя Советского Союза, с портретом деда в руках общался и фотографировался с местными жителями.



Александр Тармаханов, автор книги о Прокопии Сенчихине, между тем объяснил «Байкал-Daily» разночтения в имени Героя: Прокопий или Прокофий.



- Мы при подготовке книги смотрели все архивы и сошлись, что всё-таки Прокопий.



Так, кстати, и указано на обложке издания.



К середине же праздника в полевых кухнях поспела гречневая каша. Её раздавали всем с чаем и кусочком фронтового хлеба. Многих накормили и после завершения концерта.



В честь Героя Советского Союза над улицей Сенчихина под песню «День Победы» в исполнении солиста театра оперы и балета Эдуарда Жагбаева выпустили разноцветный дневной фейерверк.

Справка (по материалам Центральной городской библиотеки):









Прокопий Фёдорович Сенчихин родился 25 мая 1923 года в селе Нижнекаменка Алтайского района Алтайского края в семье крестьянина. Детские и юношеские годы прошли в Бурятии. Учился он в Кяхте, а затем в школе № 2 в Улан-Удэ. В 1940 году начал работать слесарем на автотракторном заводе («Электромашина»). Его родители – отец Фёдор Макарович и мать Фёкла Фёдоровна – мечтали, что их младший сын станет инженером. Но их мечте не довелось сбыться. Началась война.С первых дней Великой Отечественной войны Прокопий Сенчихин упорно добивается отправки его на фронт, где уже сражались с немецкими фашистами его старшие братья Александр и Иван. В 1942 году Прокопий Сенчихин окончил Забайкальское военное пехотное училище. И с мая 1943 года он попал в действующую армию, воевал на Воронежском фронте. В одном из первых боёв был ранен, но вскоре вернулся на фронт.Осенью 1943 года младший лейтенант Прокопий Сенчихин временно исполнял обязанности командира батареи 261-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. В октябре 1943 года батарея под командованием Сенчихина, обеспечивая переправу через Днепр у села Борки Киевской области, поддерживала огнём действия стрелкового полка за удержание плацдарма.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года младшему лейтенанту Прокопию Фёдоровичу Сенчихину за образцовое выполнение боевых заданий присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».Высокую награду Герой получить не успел.1-й Украинский фронт вместе с другими фронтами, завершив освобождение Украины, вступил в пределы Польши. Здесь 24 марта 1944 года принял свой последний бой Прокопий Фёдорович Сенчихин.Похоронен Герой Советского Союза в посёлке Микулинцы Теребовлянского района Тернопольской области (Украина).