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В Улан-Удэ прошёл марш юных патриотов

В Улан-Удэ прошёл марш юных патриотов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В праздничном шествии приняли участие 22 команды

В Улан-Удэ прошёл марш юных патриотов, посвящённый празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в мэрии.

В праздничном шествии приняли участие 22 команды - члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских классов, отряды зарничников и юных казаков.



Юных патриотов поприветствовала заместитель мэра- председатель Комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.

Патриотические объединения школ Улан-Удэ прошли по маршруту Площадь Советов - ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова – Мемориал Победы.

юнармия патриотическое воспитание дети школьники

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