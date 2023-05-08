В праздничном шествии приняли участие 22 команды
В Улан-Удэ прошёл марш юных патриотов, посвящённый празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в мэрии.
В праздничном шествии приняли участие 22 команды - члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских классов, отряды зарничников и юных казаков.
Юных патриотов поприветствовала заместитель мэра- председатель Комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.
Патриотические объединения школ Улан-Удэ прошли по маршруту Площадь Советов - ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова – Мемориал Победы.
В праздничном шествии приняли участие 22 команды
Дмитрий Фаршинев погиб в ходе военной спецопераци
Подписано соглашение о взаимном информировании
Эти семьи находятся в социально опасном положении
В регионе установилась тёплая погода
Осадки обойдут республику стороной
Алексей Цыденов вместе с детьми прошагал по ней целую версту
В некоторых районах в ближайшие дни пообещали +26 градусов
Специалисты изловили её и отпустили в лес
Для участников ВОВ исполнили песни и танцы и вручили им подарки ко Дню Победы
Автомобилистов призвали объезжать её стороной
В Бурятии продолжают восстанавливать популяцию байкальского эндемика
Она перевоплотится в мастерицу по изготовлению изделий из шкур
Ей пришлось везти опасный фастфуд обратно в кафе
В республике заложили более миллиарда икринок байкальского эндемика