В Бурятии отметят столетие со дня рождения Героя Советского Союза

О состоянии его могилы на Украине пока сведений нет

25 мая исполнится сто лет со дня рождения бойца Красной Армии, Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина. Его именем названа улица в Железнодорожном районе Улан-Удэ. На ней разбит одноимённый сквер, где в 2015 году появился бюст героя.

Накануне 78-летия Победы «Байкал-Daily» поговорил с Владимиром Сенчихиным, внуком Героя Советского Союза. Он приехал в Бурятию из Кемерова. Владимир Сенчихин подчеркнул, что его «поездка не только на День Победы, но и на юбилей Героя Советского Союза». Прокопий Сенчихин появился на свет в крестьянской семье в селе Нижнекаменка Алтайского края. В 1932 году он с родителями переехал в Кяхту, затем в Улан-Удэ, откуда будущий Герой ушёл на фронт Великой Отечественной войны.

- Мы хотели собраться в 2020 году, когда была издана книга о Герое Советского Союза Прокопии Фёдоровиче Сенчихине, - рассказал Владимир Сенчихин. - Но тогда помешала пандемия ковида. В этом году все собрались в Улан-Удэ на 9 мая и на столетие. Книгу мы делали вместе с корреспондентом Сашей Тармахановым. Ездили на Алтай, собирали там все достоверные факты, касательно биографии Прокопия Фёдоровича. Сейчас у нас в семье это настольная книга, все её прочитали. И она не только для родственников: в школы я дарил. Везде распространяем.

Книгу о Герое Советского Союза издали к 75-летию Великой Победы. Сейчас её можно найти в библиотеках Бурятии, а также в школах, в ветеранских и добровольческих организациях республики.

- В 2015 году мы приезжали по приглашению Вадима Витальевича Бредний на открытие бюста деда, который установили в сквере его имени, - отметил Владимир Сенчихин. – Приятно видеть, что скверу уделяется большое внимание. Благодаря «Титану» и его команде наводится порядок. Там всё убрано, всё блестит, всё сияет. В общем, всё готово к празднованию Дня Победы.

Бюст Героя и сам сквер имени Прокопия Сенчихина всегда в чистоте, потому что о нём также постоянно заботятся ученики школы №26 и местные ветераны. 8 мая, в преддверии Дня Победы, жители окрестных многоэтажек обязательно возлагают к памятнику цветы. В 2023 году в этой церемонии примет участие и внук Героя Советского Союза.

- О том, что мой родственник, дед Герой Советского Союза я знал ещё с малых лет, - рассказал Владимир Сенчихин. - Вообще, Прокопий Фёдорович Сенчихин – это младший брат моего родного деда Александра Фёдоровича. Он тоже погиб на фронте, в 1942 году. Моя бабушка всегда мне рассказывала, что и дед геройский погиб на фронте, и его младший брат.

В 1975 году семья Владимира Сенчихина переехала из Алтайского края в Кемерово. Так получилось «по стечению обстоятельств», улыбается он:

- Я по специальности шахтёр. Долгое время работал на шахте горнорабочим очистного забоя. Сейчас нахожусь на пенсии, занимаюсь небольшим подсобным хозяйством. Всё в порядке в этом отношении.

Нить времени

Сам Владимир Сенчихин в 80-е годы во время срочной службы в советской армии попал в Афганистан. По специальности сапёр. Награждён орденом Красной звезды:

- Во время службы в Афганистане приходилось выполнять различные задачи. Бабушка однажды прислала мне туда вырезку из местной газеты о Прокопии Сенчихине. Она всегда подчёркивала, что дед Герой Советского Союза, показывала таким образом мне, чтобы я не посрамил его имя, чтобы достойно служил, воевал.

По словам Владимира Сенчихина, у него «память об этих годах осталась навсегда».

- Это ведь нить времени: наши деды воевали, мы воевали и сейчас наши ребята сражаются против нацизма. Это показывает, что наш народ един.

Герой Советского Союза Прокопий Сенчихин погиб в 1944 году во время освобождения от фашистов Украинской ССР. Он похоронен в поселке Микулинцы Теребовлянского района Тернопольской области современной Украины.

- О месте захоронения деда на Украине последние сведения были в конце 80-х годов, когда ещё существовала пионерская организация, - рассказал Владимир Сенчихин. - В алтайском селе Нижнекаменка есть школа, удостоенная имени Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина. Там в школьном музее много раритетов хранится. И пионеры в то время активно переписывались друг с другом. Но с момента распада СССР никаких известий, к сожалению, нет, как там сейчас и что на могиле.

Справка:

Сенчихин Прокопий Федорович родился 25 мая 1923 в селе Нижнекаменка Алтайского края в семье крестьянина. Жил в Улан-Удэ, где окончил 7 классов. Работал слесарем на авто­тракторном заводе.

В действующей армии с мая 1943 года. Воевал на Воронежском фронте, в одном из первых боев был ранен, но вскоре вернулся на фронт. Осенью 1943 года младший лейтенант Сенчихин временно исполнял обязанности командира 3-й батареи 261-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 340-й стрелковой дивизии. В октябре 1943 года батарея под командованием Сенчихина, обеспечивая переправу через реку Днепр, у села Борки (Киевская область) поддерживала огнём стрелковый полк. Вместе с подразделениями этого полка он участвовал в боях за удержание плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту Сенчихину Прокофию Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза. Высокую награду получить не успел - погиб в бою 24 марта 1944 года.

Похоронен в поселке Микулинцы Теребовлянского района Тернопольской области. На могиле сооружен бюст. Награжден орденом Ленина. В Улан-Удэ имя героя носит улица, на здании школы, в которой он учился, установлена мемориальная доска.