Бурятия и Монголия будут сообщать друг другу о вспышках болезней животных

Подписано соглашение о взаимном информировании
Бурятия и Селенгинский аймак Монголии заключили соглашение о взаимном информировании о вспышках заразных болезней животных. Соглашение было подписано 5 мая в рамках визита делегации Республики Бурятия во главе с Алексеем Цыденовым в Монголию.
- Соглашение позволит ветеринарным службам Бурятии и Селенгинского аймака Монголии обеспечить все условия для поддержки свободной экономической торговли и формирует благоприятные условия для экспорта и импорта продукции сельского хозяйства, - сообщает пресс-служба республиканского управления ветеринарии.
Кроме взаимного информирования об эпизоотической обстановке в регионе, стороны будут объединять усилия и координировать совместные действия для решения общих задач. Также стороны будут сотрудничать в сфере развития ветеринарных служб, обмениваться опытом, будут иметь возможность проводить совместные встречи, совещания и др. мероприятия.
Соглашение будет действовать в течение пяти лет.
Подписано соглашение о взаимном информировании
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