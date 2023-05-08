В Бурятии пяти семьям установили пожарные извещатели

Общество, Фото: прокуратура РБ

Эти семьи находятся в социально опасном положении



Прокуратура Заиграевского района Бурятии совместно с органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних провела встречи с 12 семьями, находящимися в социально опасном положении.



- Уделено особое внимание созданию надлежащих условий проживания и воспитания детей, соблюдению правил пожарной безопасности в доме. Разъяснены изменения правил противопожарного режима в Российской Федерации о необходимости установки автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Кроме того, пяти семьям оказали помощь по установке этих приборов.

