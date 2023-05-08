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В Бурятии пяти семьям установили пожарные извещатели

В Бурятии пяти семьям установили пожарные извещатели
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Эти семьи находятся в социально опасном положении

Прокуратура Заиграевского района Бурятии совместно с органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних провела встречи с 12 семьями, находящимися в социально опасном положении.

- Уделено особое внимание созданию надлежащих условий проживания и воспитания детей, соблюдению правил пожарной безопасности в доме. Разъяснены изменения правил противопожарного режима в Российской Федерации о необходимости установки автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Кроме того, пяти семьям оказали помощь по установке этих приборов.
прокуратура пожарная безопасность

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