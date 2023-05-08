Эти семьи находятся в социально опасном положении
Прокуратура Заиграевского района Бурятии совместно с органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних провела встречи с 12 семьями, находящимися в социально опасном положении.
- Уделено особое внимание созданию надлежащих условий проживания и воспитания детей, соблюдению правил пожарной безопасности в доме. Разъяснены изменения правил противопожарного режима в Российской Федерации о необходимости установки автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Кроме того, пяти семьям оказали помощь по установке этих приборов.
В Бурятии пяти семьям установили пожарные извещатели
Общество, Фото:
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