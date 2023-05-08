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Отопительный сезон в Иркутске планируют завершить 15 мая

Отопительный сезон в Иркутске планируют завершить 15 мая
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В регионе установилась тёплая погода

В областном центре установилась тёплая погода. Отключение отопления предусмотрено, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится выше +8 градусов.

В случае изменения погодных условий срок окончания сезона может быть оперативно изменён, сообщили в администрации Иркутска.

С 15 мая теплосетевые, теплоснабжающие и управляющие организации приступят к переводу сетей и пунктов в летний режим работы. Отключать отопление начнут с жилых домов. В последнюю очередь прекратят подачу тепла в социальные объекты: детские сады, школы, учреждения здравоохранения.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ отопление планируют отключить 10 мая, но не ранее дня, после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха составит более 8 градусов. С полным графиком отключения горячей воды можно ознакомиться по ссылке.

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