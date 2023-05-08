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До +22 потеплеет в Бурятии

До +22 потеплеет в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Осадки обойдут республику стороной

В понедельник, 8 мая, в Бурятии обещают переменную облачность. Днём по республике – от +17 до +22 и местами – от +8 до +13 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Преимущественно без осадков.

Дожди и снег обойдут стороной и Улан-Удэ. В дневное время воздух в столице прогреется до +18, +20. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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