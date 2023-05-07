«Пошла жара»: В Бурятии воцарится по-весеннему тёплая погода

В некоторых районах в ближайшие дни пообещали +26 градусов
В Бурятию, наконец, пришло долгожданное тепло. Под конец первой майской недели воздух в республике прогрелся
до +19, +21 градуса.
Хорошую погоду синоптики обещают и в ближайшие два дня. Так, ночью 8 мая по Бурятии – от 0 до +5 и лишь местами – от -4 до -9. В дневное время ожидается от +17 до +22, в некоторых районах – от +8 до +13. Преимущественно без осадков.
Повезёт жителям республики и в День Победы. В ночное время прогнозируют от 0 до +5 и кое-где – от -4 до -9, а днём – от +21 до +26. Правда, местами столбик термометра не поднимется выше +11, +16 градусов. Дожди и снег возможны на юго-западе РБ.
В некоторых районах в ближайшие дни пообещали +26 градусов
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