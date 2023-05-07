07 мая

06 мая

05 мая

Популярное

«Пошла жара»: В Бурятии воцарится по-весеннему тёплая погода

«Пошла жара»: В Бурятии воцарится по-весеннему тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В некоторых районах в ближайшие дни пообещали +26 градусов

В Бурятию, наконец, пришло долгожданное тепло. Под конец первой майской недели воздух в республике прогрелся до +19, +21 градуса.
 
Хорошую погоду синоптики обещают и в ближайшие два дня. Так, ночью 8 мая по Бурятии – от 0 до +5 и лишь местами – от -4 до -9. В дневное время ожидается от +17 до +22, в некоторых районах – от +8 до +13. Преимущественно без осадков.

Повезёт жителям республики и в День Победы. В ночное время прогнозируют от 0 до +5 и кое-где – от -4 до -9, а днём – от +21 до +26. Правда, местами столбик термометра не поднимется выше +11, +16 градусов. Дожди и снег возможны на юго-западе РБ. 

погода прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Пошла жара»: В Бурятии воцарится по-весеннему тёплая погода
«Пошла жара»: В Бурятии воцарится по-весеннему тёплая погода
Общество, 07.05.2023
В некоторых районах в ближайшие дни пообещали +26 градусов
Возле больницы в Улан-Удэ бегала косуля
Возле больницы в Улан-Удэ бегала косуля
Общество, 07.05.2023
Специалисты изловили её и отпустили в лес
В Улан-Удэ депутаты Горсовета поздравили старейших ветеранов музыкальным концертом
В Улан-Удэ депутаты Горсовета поздравили старейших ветеранов музыкальным концертом
Общество, 07.05.2023
Для участников ВОВ исполнили песни и танцы и вручили им подарки ко Дню Победы
В курортном районе Бурятии опять размыло дорогу
В курортном районе Бурятии опять размыло дорогу
Общество, 07.05.2023
Автомобилистов призвали объезжать её стороной
В Байкал выпускают миллионы личинок омуля
В Байкал выпускают миллионы личинок омуля
Общество, 07.05.2023
В Бурятии продолжают восстанавливать популяцию байкальского эндемика
В бурятском фильме-сказке снимется заслуженная артистка республики
В бурятском фильме-сказке снимется заслуженная артистка республики
Общество, 07.05.2023
Она перевоплотится в мастерицу по изготовлению изделий из шкур 
Улан-удэнка нашла в шаурме куски стекла
Улан-удэнка нашла в шаурме куски стекла
Общество, 07.05.2023
Ей пришлось везти опасный фастфуд обратно в кафе
В Бурятии обновят «омулёвый» рекорд
В Бурятии обновят «омулёвый» рекорд
Общество, 07.05.2023
В республике заложили более миллиарда икринок байкальского эндемика
Глава Бурятии выпустил в Байкал «глазастиков»
Глава Бурятии выпустил в Байкал «глазастиков»
Общество, 07.05.2023
Миллионы мальков омуля отправили в большое плаванье
На СВО погиб 47-летний мобилизованный из Бурятии
На СВО погиб 47-летний мобилизованный из Бурятии
Общество, 07.05.2023
У него остались жена, мама и сын
Улан-удэнцы продолжают жаловаться на деревья-обрубки
Улан-удэнцы продолжают жаловаться на деревья-обрубки
Общество, 07.05.2023
Однако горожан уверяют, что скоро они станут аккуратными и эстетичными
Супруге погибшего на СВО добровольца вручили медаль «За отвагу»
Супруге погибшего на СВО добровольца вручили медаль «За отвагу»
Общество, 07.05.2023
27-летнего военнослужащего представили к ней посмертно
В Бурятии отремонтировали военный памятник, привлёкший внимание Бастрыкина
В Бурятии отремонтировали военный памятник, привлёкший внимание Бастрыкина
Общество, 07.05.2023
Мемориал быстренько привели в порядок и даже отмыли к 9 мая
Жителей Бурятии ждёт ещё одна короткая рабочая неделя
Жителей Бурятии ждёт ещё одна короткая рабочая неделя
Общество, 07.05.2023
На этот раз трудиться придётся всего три дня
Жители Бурятии получат майские выплаты из маткапитала в июне
Жители Бурятии получат майские выплаты из маткапитала в июне
Общество, 07.05.2023
Теперь их будут перечислять в фиксированную дату

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^