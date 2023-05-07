Возле больницы в Улан-Удэ бегала косуля

Специалисты изловили её и отпустили в лес
Этот инцидент произошёл накануне в столице Бурятии. Недалеко от леса, около больницы № 4, заметили косулю. В Бурприроднадзоре рассказали, что, возможно, её загнали туда собаки.
Сотрудники ведомства и их коллеги из охотхозяйства забрали животное и выпустили в естественную среду обитания – в лес около заиграевского села Дабаты. К слову, парнокопытное ушло туда не сразу – его немного укачало в машине.
- Это оказалась молодая здоровая самка. Ей ещё нет двух лет. Мы рады, что она вернулась в свой дом, – отметили в Бурприроднадзоре.
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