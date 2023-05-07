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В курортном районе Бурятии опять размыло дорогу

В курортном районе Бурятии опять размыло дорогу
Общество,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
Автомобилистов призвали объезжать её стороной

Жители Тункинского района поинтересовались в вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7», когда «нормально сделают» дорогу в сторону улуса Хойто-Гол. Неделю назад её размыло горной рекой. Там всё привели в порядок, а спустя несколько дней ситуация повторилась.

Сельчане прислали в чат фотоподтверждение и спросили, какие меры предпринимает администрация. Власти заявили: на трассе будут проводиться ремонтно-восстановительные работы и попросили автомобилистов пока не ездить по ней.
 
- В связи с резким потеплением сохраняется угроза схода вод. Просим воздержаться от поездок, – отметили в районной администрации.


дороги река

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