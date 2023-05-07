В курортном районе Бурятии опять размыло дорогу

Автомобилистов призвали объезжать её стороной
Жители Тункинского района поинтересовались в вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7», когда «нормально сделают» дорогу в сторону улуса Хойто-Гол. Неделю назад её размыло
горной рекой. Там всё привели в порядок
, а спустя несколько дней ситуация повторилась.
Сельчане прислали в чат фотоподтверждение и спросили, какие меры предпринимает администрация. Власти заявили: на трассе будут проводиться ремонтно-восстановительные работы и попросили автомобилистов пока не ездить по ней.
- В связи с резким потеплением сохраняется угроза схода вод. Просим воздержаться от поездок, – отметили в районной администрации.
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