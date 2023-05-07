В курортном районе Бурятии опять размыло дорогу

Автомобилистов призвали объезжать её стороной







Сельчане прислали в чат фотоподтверждение и спросили, какие меры предпринимает администрация. Власти заявили: на трассе будут проводиться ремонтно-восстановительные работы и попросили автомобилистов пока не ездить по ней.



- В связи с резким потеплением сохраняется угроза схода вод. Просим воздержаться от поездок, – отметили в районной администрации.









