В Бурятии обновят «омулёвый» рекорд

В республике заложили более миллиарда икринок байкальского эндемика





В Бурятии продолжают восстанавливать популяцию байкальского омуля. Осенью на инкубацию в республике заложили около миллиарда икринок рыбы, полученных в искусственных условиях. Первую партию мальков выпустили 7 мая в Большую речку, впадающую в залив Посольский сор Байкала.





В 2022 году выпустили «всего» 338 млн штук – из-за начала реконструкции Большереченского рыбоводного завода. Но в этом должны перекрыть рекорд двухлетней давности. Модернизация предприятия завершится к зиме, и оно выйдет на рассчитанную современным проектом мощность – 1,25 млрд штук.

Директор Большереченского рыбоводного завода Виктор Матанцев рассказывал в марте «Байкал-Daily», что проектная мощность предприятия – выпуск 1,25 млрд личинок.- Задание на этот год – 400 миллионов. Заложено более миллиарда икринок. Выбракуется, думаю, менее 10 процентов, – отметил он.По его словам, план выпуска в 2023-ем точно перевыполнят в два раза – будет 800 миллионов. Заложенные в прошлом году личинки с мая начнут постепенно отпускать в «большое плаванье».Статистика по общему плану выпуска личинок омуля идёт по нарастающей. В 2016 году было всего 3,91 млн штук, в 2017-ом (год введения запрета на добычу эндемика) – 55 миллионов, в 2018-ом – 91,1 млн, в 2019-ом – 451,6 млн, в 2020-ом – 522 млн, в 2021-ом – 820 млн.