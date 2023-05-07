В бурятском фильме-сказке снимется заслуженная артистка республики



Создатели фильма «Коралловые бусы» по мотивам бурятских народных сказок и легенд (возрастное ограничение – 0+) раскрыли имя ещё одной актрисы, которая снимется в картине. Это заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Наша землячка уже 12 лет служит в Бурятском драматическом театре имени Хоца Намсараева



- Людмила исполнит противоречивую и интересную роль талантливой мастерицы по изготовлению изделий из шкур, – говорится на официальной странице «Коралловых бус» во «Вконтакте».



У Тугутовой нет какого-то одного амплуа – ей под силу и комедийные, и драматические, и лирические роли. Благодаря своему трудолюбию, собранности, таланту, профессиональным навыкам, внешним данным и прекрасной физической форме она занята практически во всём репертуаре Бурдрамы.





Сама Людмила – родом из Тунки. Возможно, именно поэтому она обожает турпоходы и физические нагрузки. Как и на сцене, в жизни актриса любит носить национальную одежду и говорит, что не представляет свою жизнь вне искусства, культуры и родной Бурятии.



