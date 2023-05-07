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В бурятском фильме-сказке снимется заслуженная артистка республики

В бурятском фильме-сказке снимется заслуженная артистка республики
Общество,  Фото:Pixabay.com
Она перевоплотится в мастерицу по изготовлению изделий из шкур
 
Создатели фильма «Коралловые бусы» по мотивам бурятских народных сказок и легенд (возрастное ограничение – 0+) раскрыли имя ещё одной актрисы, которая снимется в картине. Это заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Наша землячка уже 12 лет служит в Бурятском драматическом театре имени Хоца Намсараева

- Людмила исполнит противоречивую и интересную роль талантливой мастерицы по изготовлению изделий из шкур, – говорится на официальной странице «Коралловых бус» во «Вконтакте».

У Тугутовой нет какого-то одного амплуа – ей под силу и комедийные, и драматические, и лирические роли. Благодаря своему трудолюбию, собранности, таланту, профессиональным навыкам, внешним данным и прекрасной физической форме она занята практически во всём репертуаре Бурдрамы.

Сама Людмила – родом из Тунки. Возможно, именно поэтому она обожает турпоходы и физические нагрузки. Как и на сцене, в жизни актриса любит носить национальную одежду и говорит, что не представляет свою жизнь вне искусства, культуры и родной Бурятии.

Из знаменитостей в этом проекте также примут участие артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ Дарима Цырендондопова, журналист, владелец видеостудии и автор многих нашумевших телепроектов Владимир Ширапов и заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева.

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