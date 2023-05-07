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Улан-удэнка нашла в шаурме куски стекла

Улан-удэнка нашла в шаурме куски стекла
Общество,  Фото:vk.com/otzyvy_03
Ей пришлось везти опасный фастфуд обратно в кафе

Жительница бурятской столицы едва не съела шаурму со стеклом. На днях она приобрела популярный перекус в кафе быстрого питания в пригородном селе и, приехав домой,  принялась за трапезу, но, по собственному же признанию, не одолела и трети. Девушку поджидал неприятный сюрприз.

- Что-то захрустело на зубах как песок. Испугавшись, что это может быть пломба, промыла «песок» под водой и была шокирована. Это оказались кусочки стекла. Села в машину и бегом к ним, чтобы сделать возврат этих шавух-сюрпризов. Вторая была целой, – рассказали улан-удэнка в паблике «Отзывы 03 во «ВКонтакте».

Сотрудницы кафе без лишних разговоров вернули ей деньги за фастфуд, причём «с испуганными глазами».

- Стекляшки я отдала в пакетике им на память. Тут же оставила отзыв в Интернете. Так следом там появился отзыв якобы про «конкурентов», – отметила автора поста.

Она посоветовала руководству общепита научиться «признавать свои косяки и работать над их исправлением», а не списывать всё на конкурентов. «И соблюдайте санитарные нормы», – добавила девушка.

Фото с кусочками стекла из шаурмы ужаснуло других участников сообщества. Подписчики заняли сторону покупательницы

- Если почитать отзывы, то отрицательные у нас пишут прямо одни только конкуренты. Везде ответ: «Вы конкуренты и нам завидуете». Сразу отпадает желание с такими в какие-то взаимоотношения вступать. Когда отвечают честно: «Виноваты, обещаем исправиться», тогда сразу появляется доверие, – высказалась одна из посетительниц паблика. 
еда шаурма соцсети

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