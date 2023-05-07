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Улан-удэнцы продолжают жаловаться на деревья-обрубки

Улан-удэнцы продолжают жаловаться на деревья-обрубки
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Однако горожан уверяют, что скоро они станут аккуратными и эстетичными

В столице Бурятии растёт недовольство так называемой омолаживающей обрезкой зелёных насаждений. В местных соцсетях периодически появляются фотографии с деревьями-ампутантами. На днях их запечатлели на камеру из окна автомобиля.
 
- Спрашивается, зачем обрезают деревья, которые только-только начали набирать почки? Видно жн, что их не так давно подрезали! Когда теперь они зацветут? – возмутился один из подписчиков местного паблика «Аноним 03» во «ВКонтакте».

Многие участники сообщества разделяют его негодование.
 
- Такого кощунственного отношения к деревьям нигде нет! Руки пусть у них отсохнут от уничтожения «зелёных лёгких» нашего города, – высказалась одна из подписчиц.

Впрочем, другие посетители паблика заявили: подобная подрезка практикуется не только в Улан-Удэ, но и в других российских городах. Прокомментировали ситуацию и в администрации. Там подчеркнули: поначалу деревья и в самом деле «выглядят не очень эстетично».

- В первый год они набирают силу, а на второй и третий уже видны результаты. Деревья выглядят аккуратно и эстетично. Например, прошлым летом можно было оценить результаты такой подрезки – зелёными и при этом безопасными стали проспект Строителей, улицы Иволгинская, Комсомольская, Боевая, Куйбышева, Бограда и многие другие, – пояснили в мэрии.

Там добавили: все мероприятия проводятся «в строгом соответствии с правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах России». Комплексная работа с ними стартовала в столице республики в 2019 году.

- Ранее комплексный уход за деревьями и кустарниками не осуществлялся более 20 лет, хотя многие необходимо было менять в силу возраста, подрезать и высаживать новые. Этим занимались непрофильные учреждения, а часто уход и вовсе отсутствовал. Работа будет проводиться постепенно, – сообщили в администрации.

В этом году озеленение продолжится – в Улан-Удэ появятся можжевельник, шиповник, сакура, боярышник, рябинолистник, яблони, рябины, ели, клёны и калины.
 
Ранее на ампутированные деревья обратили внимание представители регионального отделения Народного фронта. Массовую обрезку общественники назвали «опенькованием», опубликовав видеоподтверждение.
 
В комитете городского хозяйства, в свою очередь, заявили: зелёные насаждения у Троицкого храма, о которых рассказали активисты, спилили без разрешения – в отделе природопользования и охраны окружающей среды его не выдавали, да и никакое уведомление туда никто не направлял. В КГХ заверили, что виновные понесут наказание.

Экологи тем временем отмечают: если при подрезке сделать что-то неправильно, деревья просто погибают. Ствол гниёт, внутрь попадают споры грибов и других микроорганизмов. А топпинг – удаление всей кроны (или, иначе, обезглавливание) – вообще крайняя мера, а не панацея, считают специалисты.

«Фронтовики» даже запустили в соцсетях флешмоб, призвав жителей бурятской столицы объединиться против варварской обрезки. Всем желающим предложили публиковать фото с деревьями-ампутантами в соцсетях с хештегом #хочузелёныйгород03.
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