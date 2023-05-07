Супруге погибшего на СВО добровольца вручили медаль «За отвагу»

27-летнего военнослужащего представили к ней посмертно
На днях супруге нашего земляка Николая Панкратова, погибшего на спецоперации на Украине, передали медаль «За отвагу», сообщается в вайбер-группе «Еравна-инфо.24/7». Высокую награду военнослужащему из Еравнинского района дали уже посмертно.
Жена Николая – Нина Александровна – отметила, что Николай всегда останется в памяти любящим мужем и надёжным отцом.
Панкратову было 27 лет. Он родился 22 апреля 1995 года в еравнинском селе Сосново-Озёрское. Учился в Тэгдинской СОШ в Хоринском районе. До отъезда на СВО трудился в лесхозе на малой родине. На спецоперацию отправился в декабре, вступив в ряды добровольного штурмового отряда.
Погиб Николай 14 марта в городе Артёмовск при исполнении воинского долга. У него остались жена и сын. Военнослужащего похоронили в Сосново-Озёрском 11 апреля.
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