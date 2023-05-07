В Бурятии отремонтировали военный памятник, привлёкший внимание Бастрыкина



Перед Днём Победы в прибайкальском селе Турунтаево обновили памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото с отремонтированным и сверкающим чистотой мемориалом разместили в вайбер-группе «Прибайкалье-инфо.24/7».







Как выяснилось, в порядок его привели 5 мая – как раз на следующий день после того, как на состояние памятника Как выяснилось, в порядок его привели 5 мая – как раз на следующий день после того, как на состояние памятника обратил внимание председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.



- Как и было намечено, памятник воинам в центре села отремонтировали. Его помыли, плитка и штукатурка восстановлены, – отметила глава сельского поселения «Турунтаевское» Ольга Тутаева



Фото этого мемориала, сделанное в Турунтаево, Фото этого мемориала, сделанное в Турунтаево, прислали ранее в чат «Прибайкалье-инфо.24/7». Уроженец Прибайкальского района, который сейчас живёт в Красноярске, решил уточнить, что с ним стало. На снимке отчётливо видно, что позолота на барельефе стёрлась, а гипсовые фигуры начали разрушаться.



Власти заявили, что памятник просто нуждается в текущем ремонте, который делают каждый год после окончания зимы. Однако ситуацию всё же взяли под контроль в центральном аппарате СКР.



- Председатель следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве информации и представить доклад о её ходе и результатах, – сообщили ранее в инфоцентре следкома.

