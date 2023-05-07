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Жители Бурятии получат майские выплаты из маткапитала в июне

Жители Бурятии получат майские выплаты из маткапитала в июне
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Теперь их будут перечислять в фиксированную дату

Жителям Бурятии напомнили об изменившихся сроках ежемесячных выплат из материнского капитала на детей до трёх лет. Теперь они осуществляются в фиксированную дату – 5-го числа каждого месяца, но не за текущий, а за предыдущий. К примеру, деньги за май поступят 5 июня, за июнь – 5 июля и так далее. 

Произойдёт это автоматически, потому обращаться в социальный фонд по РБ не нужно, сообщает «Бурятия-инфо 24/7».
В Бурятии право на такие ежемесячные выплаты из маткапитала размером в 16 006 рублей имеют семьи, чей доход меньше двукратного прожиточного минимума, установленного в республике.

При расчёте дохода учитывают размер зарплаты, социальные и выплаты по больничным листам, субсидии, стипендии и пенсии. С 1 января 2023 года пособие из материнского капитала на каждого ребёнка, которому меньше трёх лет, можно оформить на сайте Госуслуг – вне очерёдности рождения детей.
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