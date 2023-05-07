Возле входа в парк в Улан-Удэ припарковали запрещённые там самокаты



С недавних пор в столице Бурятии вплотную взялись за электросамокатчиков и определили места, где кататься на полюбившемся многим двухколёсном транспорте больше нельзя. В С недавних пор в столице Бурятии вплотную взялись за электросамокатчиков и определили места, где кататься на полюбившемся многим двухколёсном транспорте больше нельзя. В списке – парки «Юбилейный», Железнодорожников и имени Орешкова, Этнографический музей, сквер «Радуга», Горсад, территория у Мемориала Победы, БСМП и республиканской клинической больницы, а также сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».



Появились в городе и так называемые «медленные» зоны, где передвигаться на модных девайсах разрешается с максимальной скоростью 15 километров в час (в остальных – до 25 км/ч). В основном это улицы, где есть знак «Жилая зона». Контролировать скорость движения смогут сами компании по прокату устройств. Стоит заехать в такую зону – и они «замедляются» сами по себе. Всего для самокатов Появились в городе и так называемые «медленные» зоны, где передвигаться на модных девайсах разрешается с максимальной скоростью 15 километров в час (в остальных – до 25 км/ч). В основном это улицы, где есть знак «Жилая зона». Контролировать скорость движения смогут сами компании по прокату устройств. Стоит заехать в такую зону – и они «замедляются» сами по себе. Всего для самокатов отвели 116 парковочных мест.



Улан-удэнцы обратили внимание, что на входе в «Юбилейный» развесили таблички, предупреждающие о запрете на катание. Одна из них – на воротах со стороны улицы Тобольская, другая – на главных, недалеко от здания Нацбанка.









А прямо рядом с ней расположилась, собственно, парковка с самокатами. У горожан случился, как говорится, когнитивный диссонанс.



- А где кататься-то на них тогда? По логике – увидел самокат и решил проехаться в ближайшем парке. Тут же рукой подать. На эту табличку вообще мало кто внимания обратит, если честно. Кто на неё смотрит, – поделились с «Байкал-Daily» отдыхающие. – Шрёдингером повеяло.



Чтобы воспользоваться двухколёсным транспортом, достаточно скачать специальное приложение, зарегистрироваться там, отсканировать QR-код на руле, выбрать подходящий тариф, «привязать» банковскую карту для оплаты, нажать кнопку «забронировать», а после – «разблокировать».



Информация о передвижении самоката хранится в базе данных три дня. Если вскроется какое-либо нарушение пользовательского соглашения, деньги за него спишут с этой же самой карточки.



- Для наложения штрафа в рамках пользовательского соглашения требуется фиксация нарушения, чтобы на фото или видео был номер электросамоката либо сообщение с указанием точного места и времени события. При неуплате штрафа должник вносится в «чёрный» список, – пояснили ранее в городской администрации.

