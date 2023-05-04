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Бурятия поделится с Монголией саженцами плодовых деревьев и ягод

Бурятия поделится с Монголией саженцами плодовых деревьев и ягод
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Селенгинском аймаке 5 мая откроется выставка-ярмарка саженцев из бурятских питомников

5 мая делегация Бурятии под руководством главы республики Алексея Цыденова посетит с визитом город Сухэ-Батор Селенгинского аймака Монголии. В том числе делегация посетит выставку-ярмарка саженцев плодово-ягодных и декоративных культур из бурятских питомников

В ней примут участие пять предприятий-производителей саженцев из Бурятии. Это «Тохойские саженцы», «Иволгинский плодово-ягодный питомник», питомник «Агроном» Тарбагатайского района, плодово-ягодный питомник «Баргузин» и БГСХА. Также в ярмарке участвуют компании, занимающиеся удобрениями и средствами защиты растений.

- Жителям аймака представят районированные сорта яблони, вишни, смородины, сосны, тополя и другие. Бурятские саженцы имеют большой экспортный потенциал, являются зимостойкими, жароустойчивыми и подходят для выращивания в суровых климатических условиях Монголии. На выставке-ярмарке наши сельхозтоваропроизводители планируют заключить контракты на поставку саженцев в Монголию и выйти на новые рынки сбыта, сообщил зампред правительства Бурятии – министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.

Как отметили в министерстве, Бурятия поможет Монголии в реализации экологического проекта по борьбе с опустыниванием и деградацией почв «Миллиард деревьев». Проект ведется с 2021 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», из Бурятии на территорию Монголии граждане регулярно пытаются вывезти семена цветов, ягод и овощей без фитосанитарных сертификатов.

саженцы деревьев

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