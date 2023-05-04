С января по март из колоний Бурятии выпустили 350 человек

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Служба исполнения наказаний подвела итоги работы с января по март



В УФСИН по Бурятии провели заседание по итогам деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы за первый квартал 2023 года.



Всего с января по март из исправительных учреждений республики было освобождено 350 человек, из них условно-досрочно – 74. Кроме того, 53 осуждённым лишение свободы заменено принудительными работами.



Сотрудники службы исполнения наказаний при попытке доставки изъяли около 80 гр. наркотических средств и 11 мобильных телефонов.



В колониях произведено готовой продукции и оказано услуг на сумму более 60 млн рублей.



Как сообщал «Байкал-Daily», по итогам 2022 года на свободу было отпущено 1349 осужденных, из них условно-досрочно – 272 человека.



Также итоги работы за первый квартал сегодня подвела уголовно-исполнительная инспекция Бурятии.



- В целях профилактики совершения повторных преступлений испытательный срок был продлен 384 осуждённым, дополнительные обязанности возложены на 305 человек, отменено условное наказание 98 осуждённым, - сообщила инспекция.

