Служба исполнения наказаний подвела итоги работы с января по март
В УФСИН по Бурятии провели заседание по итогам деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы за первый квартал 2023 года.
Всего с января по март из исправительных учреждений республики было освобождено 350 человек, из них условно-досрочно – 74. Кроме того, 53 осуждённым лишение свободы заменено принудительными работами.
Сотрудники службы исполнения наказаний при попытке доставки изъяли около 80 гр. наркотических средств и 11 мобильных телефонов.
В колониях произведено готовой продукции и оказано услуг на сумму более 60 млн рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», по итогам 2022 года на свободу было отпущено 1349 осужденных, из них условно-досрочно – 272 человека.
Также итоги работы за первый квартал сегодня подвела уголовно-исполнительная инспекция Бурятии.
- В целях профилактики совершения повторных преступлений испытательный срок был продлен 384 осуждённым, дополнительные обязанности возложены на 305 человек, отменено условное наказание 98 осуждённым, - сообщила инспекция.
С января по март из колоний Бурятии выпустили 350 человек
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