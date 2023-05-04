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Почётными гражданами Улан-Удэ станут заслуженный учитель и вратарь

Почётными гражданами Улан-Удэ станут заслуженный учитель и вратарь
Общество, 
Звания удостоятся Людмила Пахомова и Александр Павлуцкий

В столице Бурятии выбрали кандидатов для присвоения звания «Почётный гражданин Улан-Удэ». В 2023 году ими станут директор школы №35 Людмила Пахомова и титулованный футболист Александр Павлуцкий.

Сегодня, 4 мая, вопрос обсуждали на заседании профильного комитета Улан-Удэнского горсовета депутатов. Всего рассматривалось 10 потенциальных кандидатов.

Звание почётного гражданина Улан-Удэ Людмиле Пахомовой решено присвоить за личный вклад в воспитание подрастающего поколения. С 2002 года она занимает должность директора улан-удэнской школы №35. Под её руководством в школе постоянно проходят разнообразные образовательные события. Пахомова имеет более 40 российских, республиканских, городских почётных грамот и дипломов за инновационную деятельность, реализацию педагогических идей по воспитанию и обучению учащихся. Награждена почётным знаком «Лучший директор школы - 2014» всероссийского конкурса. Общий стаж работы – 49 лет. Она депутат двух созывов Улан-Удэнского горсовета.

Александр Павлуцкий удостоится звания почётного гражданина Улан-Удэ за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта. Он мастер спорта международного класса по футзалу, заслуженный мастер спорта по футболу, серебряный призёр Сурдлимпийских игр 2009 года в городе Тайбэй, был вратарём сборной России. Сейчас на безвозмездной основе тренирует вратарей сборной Бурятии, спортивных школ Улан-Удэ. Общий стаж работы – 28 лет.

- Александр Васильевич – призёр Сурдлимпийских игр, чемпион Европы. Был признан лучшим вратарём в своей номинации. В этом году мы решили его отметить, учитывая, что есть такая возможность. Людмила Георгиевна давно работает директором школы. В 2023 году отмечаем Год педагога, и выбирали из них. Школа очень большая, значимая и несёт большую нагрузку. Кураторство идёт по линии СВО, больниц и помогают они очень много. Такие вот у нас два кандидата, которые осматривала комиссия при руководстве мэра города, - рассказал председатель комитета по местному самоуправлению горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк.

Вопрос вынесли на обсуждение совместного заседания комитетов, после чего он будет рассмотрен на сессии.

Звание почётного гражданина Улан-Удэ – высшая форма муниципального признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями.

До 2021 года звание почётного гражданина Улан-Удэ вручалось одному человеку в год. Тогда решением Горсовета было выделена отдельная номинация для вручения знака титулованным спортсменам.

Почётные граждане предыдущих лет

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году почётным гражданином Улан-Удэ стал командующий 36-й общевойсковой армией, генерал-лейтенант Валерий Солодчук.

В 2021 году впервые в истории города звание присвоили сразу трём гражданам. Ими стали директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборский, спортсмен Александр Цоктоев и главный тренер спортивного клуба «Хобой» Григорий Кожевников.

В 2020 году звание почётного гражданина Улан-Удэ не вручали.

В 2019 году для присвоения звания был выбран директор Русского драмтеатра Пётр Степанов. Спустя короткое время после этого он ушёл из жизни.

В 2018 году список почётных граждан Улан-Удэ пополнил бывший мэр Виктор Кукшинов.

В 2017 году звание получил директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев. Немалый вклад в это решение сыграла победа театра «Байкал» в телешоу «России-1» «Танцуют все!».

В 2016 году почётными гражданами города стали вице-президент РАН академик Александр Асеев и серебряный призёр Олимпиады Инна Степанова.

почетные граждане Улан-Удэ ГорсоветУУ

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