04 мая

03 мая

Популярное

Наэкономила: Улан-удэнка шесть лет занижала показания счётчиков

Наэкономила: Улан-удэнка шесть лет занижала показания счётчиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За это время она вылила более 600 кубов воды и в итоге залезла в 30-тысячный долг

В МУП «Водоканал» рассказали историю жительницы бурятской столицы, которая накопила внушительный долг за холодную воду. Оказалось, что она целых шесть лет – с 2015-го по 2021-й годы – передавала неправильные показания приборов учёта, фактически занижая объёмы потреблённой воды в 10 раз.

За это время она израсходовала 613 кубов, но заплатила «Водоканалу» лишь за 61. Вся правда вскрылась лишь в 2021 году – после того, как улан-удэнка всё-таки предоставила корректные и достоверные сведения. У МУП возникли вопросы.

- Потребитель сразу же предъявила нам акт о поверке счётчиков за 2018 год, который ранее не предоставлялся. По документам их установили в 2012-ом, а проверка, которую инициировала сама горожанка, неисправностей не выявила, – пояснила начальник отдела сбыта «Водоканала» Юлия Максимова.

Специалисты решили сделать ещё одну поверку, ведь никаких претензий к женщине до этого не было.

- Она ежемесячно передавала показания и своевременно оплачивала услуги водоснабжения и водоотведения, – добавила Максимова.

Однако в результате всё подтвердилось. Свою проверку провело и управление муниципальной жилищной инспекции.
Улан-удэнка каждый месяц недоплачивала за водоснабжение и водоотведение около 400 рублей. В целом задолженность оценили в 31 тысячу  рублей. Женщине предложили реструктуризацию, но та отказалась.
 
Теперь решать вопрос будут через суд. «Водоканал» уже направил туда соответствующий иск.
 
Горожан призвали внимательно передавать показания водосчётчиков и напомнили: их поверка раз в шесть лет – обязательная процедура. Это прописано в федеральном законе РФ «Об обеспечении единства измерений».

У каждого прибора учёта есть паспорт, в котором указаны срок его службы и межповерочные интервалы. В среднем семья из трёх человек каждый месяц расходует порядка 6 кубометров воды примерно на 590 рублей – это около 7 тысяч в год.
счетчики водоснабжение водоканал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Президенту России доложили о научном туризме на Байкале
Президенту России доложили о научном туризме на Байкале
Общество, 04.05.2023
Пробный экспедиционный круиз состоится после 20 июля
Ушуисты Бурятии завоевали 25 медалей первенства России
Ушуисты Бурятии завоевали 25 медалей первенства России
Общество, 04.05.2023
Воспитанники «Золотого дракона» в очередной раз выиграли награды престижных соревнований
В Монголии стартует конкурс на обучение в Улан-Удэ
В Монголии стартует конкурс на обучение в Улан-Удэ
Общество, 04.05.2023
Делегация Бурятии находится с визитом в Монголии
В Бурятии выбрали «Семьи года»
В Бурятии выбрали «Семьи года»
Общество, 04.05.2023
В республике назвали имена победителей регионального этапа всероссийского конкурса
С января по март из колоний Бурятии выпустили 350 человек
С января по март из колоний Бурятии выпустили 350 человек
Общество, 04.05.2023
Служба исполнения наказаний подвела итоги работы с января по март
Почётными гражданами Улан-Удэ станут заслуженный учитель и вратарь
Почётными гражданами Улан-Удэ станут заслуженный учитель и вратарь
Общество, 04.05.2023
Звания удостоятся Людмила Пахомова и Александр Павлуцкий
Наэкономила: Улан-удэнка шесть лет занижала показания счётчиков
Наэкономила: Улан-удэнка шесть лет занижала показания счётчиков
Общество, 04.05.2023
За это время она вылила более 600 кубов воды и в итоге залезла в 30-тысячный долг
В Этнографическом музее в Улан-Удэ родился ячонок
В Этнографическом музее в Улан-Удэ родился ячонок
Общество, 04.05.2023
Малыш чувствует себя превосходно
Рослесхоз: Бурятия оказалась не готова к «огненному» сезону
Рослесхоз: Бурятия оказалась не готова к «огненному» сезону
Общество, 04.05.2023
Компанию ей составили ещё шесть российских регионов
В Бурятии Росгвардейцы раздавали георгиевские ленточки
В Бурятии Росгвардейцы раздавали георгиевские ленточки
Общество, 04.05.2023
В Улан-Удэ раздали более трёхсот лент
День Победы у россиян ассоциируется с парадом и георгиевской ленточкой
День Победы у россиян ассоциируется с парадом и георгиевской ленточкой
Общество, 04.05.2023
Исследование в преддверии праздника провёл ВЦИОМ
В Госдуму внесли законопроект о приоритетном зачислении детей участников СВО в школы и детсады
В Госдуму внесли законопроект о приоритетном зачислении детей участников СВО в школы и детсады
Общество, 04.05.2023
Мера поддержки будет распространяться в том числе на усыновленных детей.
В Улан-Удэ открылась выставка о военной истории Донбасса
В Улан-Удэ открылась выставка о военной истории Донбасса
Общество, 04.05.2023
Выставка подготовлена по инициативе Леонида Синегрибова
Туристам предлагают ехать в Бурятию ради хушууров
Туристам предлагают ехать в Бурятию ради хушууров
Общество, 04.05.2023
«Мясные груши» включили в список самых необычных национальных блюд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^