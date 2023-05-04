Наэкономила: Улан-удэнка шесть лет занижала показания счётчиков



В МУП «Водоканал» рассказали историю жительницы бурятской столицы, которая накопила внушительный долг за холодную воду. Оказалось, что она целых шесть лет – с 2015-го по 2021-й годы – передавала неправильные показания приборов учёта, фактически занижая объёмы потреблённой воды в 10 раз.



За это время она израсходовала 613 кубов, но заплатила «Водоканалу» лишь за 61. Вся правда вскрылась лишь в 2021 году – после того, как улан-удэнка всё-таки предоставила корректные и достоверные сведения. У МУП возникли вопросы.



- Потребитель сразу же предъявила нам акт о поверке счётчиков за 2018 год, который ранее не предоставлялся. По документам их установили в 2012-ом, а проверка, которую инициировала сама горожанка, неисправностей не выявила, – пояснила начальник отдела сбыта «Водоканала» Юлия Максимова.



Специалисты решили сделать ещё одну поверку, ведь никаких претензий к женщине до этого не было.





- Она ежемесячно передавала показания и своевременно оплачивала услуги водоснабжения и водоотведения, – добавила Максимова.



Однако в результате всё подтвердилось. Свою проверку провело и управление муниципальной жилищной инспекции.

Улан-удэнка каждый месяц недоплачивала за водоснабжение и водоотведение около 400 рублей. В целом задолженность оценили в 31 тысячу рублей. Женщине предложили реструктуризацию, но та отказалась.



Теперь решать вопрос будут через суд. «Водоканал» уже направил туда соответствующий иск.



Горожан призвали внимательно передавать показания водосчётчиков и напомнили: их поверка раз в шесть лет – обязательная процедура. Это прописано в федеральном законе РФ «Об обеспечении единства измерений».



У каждого прибора учёта есть паспорт, в котором указаны срок его службы и межповерочные интервалы. В среднем семья из трёх человек каждый месяц расходует порядка 6 кубометров воды примерно на 590 рублей – это около 7 тысяч в год.

