В Бурятии Росгвардейцы раздавали георгиевские ленточки









В Улан-Удэ на мемориале Победы представители управления Росгвардии совместно с членами общественного движения «Волонтёры Победы» поздравляли жителей и гостей столицы с наступающим праздником и раздавали ленточки. Главный символ Победы - знак памяти о Великой Отечественной войне и благодарности ветеранам, отдавшим всё для фронта и победы.- Чёрно-оранжевая лента символизирует военную доблесть и славу. Георгиевскую ленту носят с левой стороны, у сердца, не рекомендуется носить ленточку на голове, на шнурках или ниже пояса, - отметил и напоминал о правилах ношения лент руководитель Бурятского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Владимир Буянтуев.Всего в этот день в рамках акции, объединяющей миллионы людей, на мемориале Победы в Улан-Удэ раздали более трёхсот лент.Также в Баунтовском эвенкийском районе сотрудники вневедомственной охраны раздавали георгиевские ленты прохожим и автомобилистам села Багдарин.