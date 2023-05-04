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В Бурятии Росгвардейцы раздавали георгиевские ленточки

В Бурятии Росгвардейцы раздавали георгиевские ленточки
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
В Улан-Удэ раздали более трёхсот лент

В Улан-Удэ на мемориале Победы представители управления Росгвардии совместно с членами общественного движения «Волонтёры Победы» поздравляли жителей и гостей столицы с наступающим праздником и раздавали ленточки. Главный символ Победы - знак памяти о Великой Отечественной войне и благодарности ветеранам, отдавшим всё для фронта и победы.


- Чёрно-оранжевая лента символизирует военную доблесть и славу. Георгиевскую ленту носят с левой стороны, у сердца, не рекомендуется носить ленточку на голове, на шнурках или ниже пояса, - отметил и напоминал о правилах ношения лент руководитель Бурятского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Владимир Буянтуев.

Всего в этот день в рамках акции, объединяющей миллионы людей, на мемориале Победы в Улан-Удэ раздали более трёхсот лент.

Также в Баунтовском эвенкийском районе сотрудники вневедомственной охраны раздавали георгиевские ленты прохожим и автомобилистам села Багдарин.

Росгвардия 9 мая День Победы

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