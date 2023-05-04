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Туристам предлагают ехать в Бурятию ради хушууров

Туристам предлагают ехать в Бурятию ради хушууров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Мясные груши» включили в список самых необычных национальных блюд

Эксперты сервиса путешествий «Туту» составили подборку необычных блюд, которые готовят в разных регионах России. Некоторые из них – например, козули и посикунчики, хорошо известны многим путешественникам. А другие – не столь популярные – могут стать интересным гастрономическим открытием.

В этом списке оказались татарская губадия, шумячский кулеш, рязанский калинник, ярославское ушное, арктическая уха с крабом, челябинское варенье из кислицы, якутский саламат, астраханская отварная вялеха, владимирской печной холодец и сахалинский салат из лопуха

В Бурятию же туристов заманивают хушуурами.

- Про бурятские буузы – блюдо из мяса в тесте, приготовленное на пару, вы, наверняка наслышаны. Так вот, хушууры называют жареными буузами или, по-другому – мясными грушами из-за их формы. Главное и в буузах, и в хушуурах – крепкое дно. Но последние готовятся не в пароварке, а жарятся в масле. Из-за этого корочка на тесте получается ароматной и хрустящей, – рассказали в «Туту».

А вот в соседнюю Иркутскую область предлагают ехать ради расколотки из рыбы.

- Выпотрошенную и мороженую сырую рыбу просто разбивают топором. Маленькие ледяные кусочки солят и едят просто так, – пояснили авторы «гастрономического» рейтинга. 
еда

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