По району Бурятии проедет «Женский автопробег»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Тарбагатайского района

Сельчан поздравят с наступающим праздником Великой Победы



5 мая в Тарбагатайском районе Бурятии пройдёт ежегодная традиционная районная акция «Женский автопробег», посвящённая празднованию Дня Победы. Открытие состоится в 10:00 на центральной площади села Тарбагатай.



Как сообщает пресс-служба районной администрации, женщины Тарбагатайского района, члены местного отделения РОО «Женщины Бурятии» и «Союза Женщин России» вместе со своими детьми отправятся на автомобилях по всем поселениям района с почётной миссией – поздравить жителей района с праздником Великой Победы.



- Наш район был одним из первых, где женсовет инициировал такую акцию. Каждый год женщины организовывали сбор средств, закупали продуктовые наборы для наших ветеранов - участников ВОВ. В этом году мы решили активнее привлечь в нашу команду своих собственных детей, а также активистов, юнармейцев и ребят, состоящих на учёте. Дети и взрослые готовят стихи, творческие номера, сувениры и открытки своими руками. Будем вместе заходить в дома и поздравлять наших земляков, которые и в тылу в те непростые годы героически защищали нашу Родину, - рассказала о мероприятии Марина Рогачева, председатель МО РОО «Женщины Бурятии» по Тарбагатайскому району, член Союза женщин России.



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