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В Бурятии открыли мемориальную доску участнику СВО

В Бурятии открыли мемориальную доску участнику СВО
Общество,  Фото:газета "Вперёд"
Николай Смолин принимал участие с самого начала спецоперации

В селе Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии прошёл митинг, посвящённый открытию мемориальной доски погибшему бойцу Николаю Смолину, участнику СВО, сообщает газета «Вперёд».

Смолин Николай Юрьевич родился в Онохое 16 октября 1992. В 1999 году пошёл в школу села Усть-Брянь, закончил Онохойскую СОШ №2 в 2010 году.

Николай поступил в БГУ на факультет журналистики, окончил его в 2014 году. Осенью 2014 года был призван на срочную военную службу.

В 2015 году Николай Смолин подписал контракт. Проходил службу в должности командира танка в звании гвардии старший сержант.

С начала СВО принимал участие в боевых действиях на территории Украины. Погиб 3 октября 2022 года. Награждён Орденом Мужества посмертно. У Николая остался маленький сын, мама и сестра.


мемориальная доска

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