Николай Смолин принимал участие с самого начала спецоперации
В селе Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии прошёл митинг, посвящённый открытию мемориальной доски погибшему бойцу Николаю Смолину, участнику СВО, сообщает газета «Вперёд».
Смолин Николай Юрьевич родился в Онохое 16 октября 1992. В 1999 году пошёл в школу села Усть-Брянь, закончил Онохойскую СОШ №2 в 2010 году.
Николай поступил в БГУ на факультет журналистики, окончил его в 2014 году. Осенью 2014 года был призван на срочную военную службу.
В 2015 году Николай Смолин подписал контракт. Проходил службу в должности командира танка в звании гвардии старший сержант.
С начала СВО принимал участие в боевых действиях на территории Украины. Погиб 3 октября 2022 года. Награждён Орденом Мужества посмертно. У Николая остался маленький сын, мама и сестра.
В Бурятии открыли мемориальную доску участнику СВО
Общество, Фото:
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