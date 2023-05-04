У лидера российских буддистов завелась мышь



Глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо лама Дамба Аюшеев поделился в telegram-канале фото с мышкой. Грызун поселился в его резиденции в Иволгинском дацане. Лидер российских буддистов заметил его утром 4 мая.



- Слабая мышь откуда ни возьмись – сидит, дрожит и почему-то не убегает. А когда сфотографировал и выставил его, так этот мышь-грамотей спрятался, – отметил Хамбо лама Дамба Аюшеев. – Пусть живёт!



В комментариях подписчики главы БТСР отметили, что каждые два месяца мышка будет приносить по десять – а, может, и больше мышат, «которые подрастут и будут тоже приносить по десять». А другие напомнили, что в дацане живут кошки – так что, мол, «пищевой баланс соблюдён».







Четыре года назад пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева в самом деле рассказывала о пушистой обитательнице главного буддийского храма Бурятии. Её обожают фотографировать прихожане и гости. Кошка совершает гороо внутри дворца Хамбо ламы Итигэлова, спит на стуле и ластится к посетителям, а потом выходит на улицу и гордо садится у входа.



