В Чите более 100 человек выстроились в слово «Спасибо!»

В столице Забайкалья провели большой патриотический флэшмоб



Сегодня, 4 мая, в Чите на площади имени В.И.Ленина в преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне провели традиционную патриотическую акцию «Спасибо деду за Победу!». Более тысячи человек выстроились в слово «Спасибо!», держа в руках воздушные шары красного цвета.



В патриотическом флешмобе приняли участие молодые работники подразделений Читинского железнодорожного узла, студенты Забайкальского института железнодорожного транспорта и Читинского железнодорожного транспорта, представители волонтёрского отряда «Дорога добра». К акции присоединились все желающие жители и гости города.



Музыкальное сопровождение обеспечили артисты Читинского дворца культуры железнодорожников и студенты Читинского техникума железнодорожного транспорта, исполнившие песни военных лет. Кроме того, организаторы провели мастер классы по завязыванию георгиевской ленты и сборке-разборке автомата.



Отметим, что кроме Читы, акции памяти проходят в Карымской, Борзе, Забайкальске, Могоче Забайкальского края и в Белогорске Амурской области. Ранее молодые железнодорожники и организовали патриотические акции «Свеча памяти» и «Георгиевская лента», а также провели автопробег в Магдагачи и Белогорске в память о погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

