В Бурятии подвели итоги конкурса молодых балетмейстеров

Гран-при выиграл преподаватель из Монголии



29 апреля, в международный день танца, в Улан-Удэ прошёл гала-концерт и церемония закрытия I международного конкурса молодых балетмейстеров «Престиж-2023». Этот день, впрочем, как и предыдущий, выдался очень насыщенным. Вначале председатель жюри и одновременно известный балетмейстер Илья Карапыш провёл семинар-практикум для молодых постановщиков, а затем в конференц-зале института состоялся круглый стол с участниками конкурсной программы, где был дан подробный анализ прошедшему творческому состязанию.



Венцом «Престижа» стал гала-концерт и церемония награждения победителей и призёров конкурса. В творческой части были представлены лучшие конкурсные номера в режиме «нон-стоп». Затем члены жюри вручили дипломы и денежные призы отличившимся конкурсантам.



Как сообщает пресс-служба ВСГИК, по итогам конкурсных выступлений гран-при удостоился Ёндон Дамчаабадгар, преподаватель института хореографии Монгольского государственного университета культуры и искусств. Также были отмечены:



Категория «Профессионал», номинация «Народный танец»:

Лауреат I степени – Артыш Саая (хореографическая сюита «На чайлаге»)

Лауреат II степени – Баттогтох Золжаргал («Тэнгэр шутлэг»)

Лауреат III степени – Ольга Атутова («Эрхүүгэй наадан»)

Лауреат III степени - Эрдэнэбааяр Ууган-эрдэнэ («Хайрт сэтгэл»)



Категория «Профессионал», номинация «Современная хореография»:

Лауреат I степени – Александра Ерина («Киносеанс»)

Лауреат II степени – Павел Степанов («Там, где хорошо»)

Лауреат III степени – Елена Шрагер («Размышления»)

Лауреат III степени - Эрдэнэбааяр Ууган-эрдэнэ («FAMот»)



Категория «Профессионал», номинация «Эстрадный танец»:

Лауреат I степени – Баттогтох Золжаргал («Харилцаа»)

Лауреат II степени – Сайжина Гармаева («Дружная компания»)

Лауреат III степени – Ксения Забанова («Жуки»)



Категория «Студент», номинация «Народный танец»:

Лауреат I степени – Мунхчулуун Энхжин («Товшуурт хослол»)

Лауреат I степени – Цогтбаатар Намуун («Шигшэргэн ай»)

Лауреат II степени – Alatenghuyage («Красавицы Алашаня»)

Лауреат II степени - Селена Сенченко («Я ль на свете всех милее»)

Лауреат II степени – Дарья Чернявская («Чернобровая моя»)

Лауреат III степени - Саранмижид Хонгорзул («Сэвгэр бий»)

Лауреат III степени – Анжелика Васильева (Якутский танец «Эҕэрдэ ункуутэ»)

Лауреат III степени - Ууганцэцэг Шинэбаяр («Хyйн зангилаа»)



Категория «Студент», номинация «Современная хореография»:

Лауреат I степени – Арина Гармаева («Моя степь»)

Лауреат II степени – Ольга Ковадло («Без тебя»)

Лауреат II степени – Лин Хайжун («Опавшие листья»)

Лауреат III степени – Арина Халбазыкова («Разговоры у костра»)

Лауреат III степени – Дари Содномова («Я дома опять»)

Лауреат III степени – Тамир Танхасаев («Я»)



Категория «Студент», номинация «Эстрадный танец»:

Лауреат I степени – Иван Степанов («Не для меня»)

Лауреат I степени – Анастасия Панина («Мелодия струн»)

Лауреат II степени – Айлана Цырендоржиева («Моё начало»)

Лауреат II степени – Екатерина Белькова («Три сестры»)

Лауреат III степени – Анастасия Горина («Мужа дома нет»)

Лауреат III степени – Алексей Миронов («Беспризорники»)



Кроме этого, были определены победители конкурса по видеозаписям:



Категория «Профессионал», номинация «Народный танец»:

Лауреаты I степени

Нямдаваа Сувд - «Буурал хангайн эзэд» («Хозяева седовласых Хангая»)

Нямдаваа Сувд - «Лусын хээ» («Узоры водных владычеств»)

Б. Монх-Эрдэнэ - «Хyннy бyжмyй» («Станцуем хyннy»)

Лауреаты II степени

Degejin и B.Uchral- «Хархираан торгууд» («Восклик торгутов»)

Зоригт Дашням - «Уулын эзэн» («Хозяин горы»)

Б. Монх-Эрдэнэ - «Хyлгийн yyрсээнд» («В пыли копыт скакуна»)

Дедова Ирина - «Крыло шаманского круга»

Керченко Нина - «Бабушкин ковёр»

Лауреаты III степени

Degejin и B.Uchral - «Арга билэг» («Две силы великого предела»)

Дедова Ирина - «Болгаро-шопская хора «Млады»

Энхтуяа Амаржаргал - «Гурван дyрт охин» («Трёхликая красава»)

Энхтуяа Амаржаргал - «Их хайр» («Мощь любви»)



Категория «Профессионал», номинация «Современная хореография»:

Лауреаты I степени

Керченко Нина - «Предчувствие весны»

Керченко Нина - «Голоса»

Лауреаты II степени

Дедова Ирина - «Невольницы»

Дедова Ирина - «Драммеры иччи (Добуны)»



Категория «Профессионал», номинация «Эстрадный танец»

Лауреат I степени

Керченко Нина - «Russian mix»

Лауреат II степени

Юндэндорж Дэчинмаа - «Зохимож» («Интерпретация»)



Категория «студент», номинация «Народный танец»

Лауреаты I степени

Перевозчиков Артём и Перевозчикова Анастасия - «Давайте, люди, никогда об этом не забудем»

Соснова Мария - «Дело было вечером – делать было нечего»

Alatenghuyaga и Sharengaowa - «Алша савардин»

Лауреаты II степени

Якушова Дарья - «Спев, уйдут переживания»

Тихонович Ольга - «Подружки»

Alatenghuyaga - «Миний чандаган цагаан»

Лауреаты III степени

Даниличева Анастасия - «Хороша я, хороша»

Горячева Елена - «Белый лебедь»

Амелина Мария - «Хороши цветочки»



Категория «Студент», номинация «Современная хореография»

Лауреат I степени

Крыгина Олеся - «Не слышу, не вижу, не скажу»

Лауреаты II степени

Токарь Татьяна - «Выбираю сама»

Смирнова Дарья - «Человек»

Колесова Ангелина - «Своя роза»

Лауреаты III степени

Смирнова Дарья - «Святый вечiр»

Цыбульская Ксения - «Тени сомнений»

Денисенко Александра - «Палата номер…»



Категория «Студент», номинация «Эстрадный танец»

Лауреат I степени

Бугоркова Мария - «Птица Сирин»

Лауреат II степени

Горчинская Ксения - «Девочка в сети»



