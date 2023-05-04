В Бурятии подвели итоги конкурса молодых балетмейстеров

Гран-при выиграл преподаватель из Монголии
29 апреля, в международный день танца, в Улан-Удэ прошёл гала-концерт и церемония закрытия I международного конкурса молодых балетмейстеров «Престиж-2023». Этот день, впрочем, как и предыдущий, выдался очень насыщенным. Вначале председатель жюри и одновременно известный балетмейстер Илья Карапыш провёл семинар-практикум для молодых постановщиков, а затем в конференц-зале института состоялся круглый стол с участниками конкурсной программы, где был дан подробный анализ прошедшему творческому состязанию.
Венцом «Престижа» стал гала-концерт и церемония награждения победителей и призёров конкурса. В творческой части были представлены лучшие конкурсные номера в режиме «нон-стоп». Затем члены жюри вручили дипломы и денежные призы отличившимся конкурсантам.
Как сообщает пресс-служба ВСГИК, по итогам конкурсных выступлений гран-при удостоился Ёндон Дамчаабадгар, преподаватель института хореографии Монгольского государственного университета культуры и искусств. Также были отмечены:
Категория «Профессионал», номинация «Народный танец»:
Лауреат I степени – Артыш Саая (хореографическая сюита «На чайлаге»)
Лауреат II степени – Баттогтох Золжаргал («Тэнгэр шутлэг»)
Лауреат III степени – Ольга Атутова («Эрхүүгэй наадан»)
Лауреат III степени - Эрдэнэбааяр Ууган-эрдэнэ («Хайрт сэтгэл»)
Категория «Профессионал», номинация «Современная хореография»:
Лауреат I степени – Александра Ерина («Киносеанс»)
Лауреат II степени – Павел Степанов («Там, где хорошо»)
Лауреат III степени – Елена Шрагер («Размышления»)
Лауреат III степени - Эрдэнэбааяр Ууган-эрдэнэ («FAMот»)
Категория «Профессионал», номинация «Эстрадный танец»:
Лауреат I степени – Баттогтох Золжаргал («Харилцаа»)
Лауреат II степени – Сайжина Гармаева («Дружная компания»)
Лауреат III степени – Ксения Забанова («Жуки»)
Категория «Студент», номинация «Народный танец»:
Лауреат I степени – Мунхчулуун Энхжин («Товшуурт хослол»)
Лауреат I степени – Цогтбаатар Намуун («Шигшэргэн ай»)
Лауреат II степени – Alatenghuyage («Красавицы Алашаня»)
Лауреат II степени - Селена Сенченко («Я ль на свете всех милее»)
Лауреат II степени – Дарья Чернявская («Чернобровая моя»)
Лауреат III степени - Саранмижид Хонгорзул («Сэвгэр бий»)
Лауреат III степени – Анжелика Васильева (Якутский танец «Эҕэрдэ ункуутэ»)
Лауреат III степени - Ууганцэцэг Шинэбаяр («Хyйн зангилаа»)
Категория «Студент», номинация «Современная хореография»:
Лауреат I степени – Арина Гармаева («Моя степь»)
Лауреат II степени – Ольга Ковадло («Без тебя»)
Лауреат II степени – Лин Хайжун («Опавшие листья»)
Лауреат III степени – Арина Халбазыкова («Разговоры у костра»)
Лауреат III степени – Дари Содномова («Я дома опять»)
Лауреат III степени – Тамир Танхасаев («Я»)
Категория «Студент», номинация «Эстрадный танец»:
Лауреат I степени – Иван Степанов («Не для меня»)
Лауреат I степени – Анастасия Панина («Мелодия струн»)
Лауреат II степени – Айлана Цырендоржиева («Моё начало»)
Лауреат II степени – Екатерина Белькова («Три сестры»)
Лауреат III степени – Анастасия Горина («Мужа дома нет»)
Лауреат III степени – Алексей Миронов («Беспризорники»)
Кроме этого, были определены победители конкурса по видеозаписям:
Категория «Профессионал», номинация «Народный танец»:
Лауреаты I степени
Нямдаваа Сувд - «Буурал хангайн эзэд» («Хозяева седовласых Хангая»)
Нямдаваа Сувд - «Лусын хээ» («Узоры водных владычеств»)
Б. Монх-Эрдэнэ - «Хyннy бyжмyй» («Станцуем хyннy»)
Лауреаты II степени
Degejin и B.Uchral- «Хархираан торгууд» («Восклик торгутов»)
Зоригт Дашням - «Уулын эзэн» («Хозяин горы»)
Б. Монх-Эрдэнэ - «Хyлгийн yyрсээнд» («В пыли копыт скакуна»)
Дедова Ирина - «Крыло шаманского круга»
Керченко Нина - «Бабушкин ковёр»
Лауреаты III степени
Degejin и B.Uchral - «Арга билэг» («Две силы великого предела»)
Дедова Ирина - «Болгаро-шопская хора «Млады»
Энхтуяа Амаржаргал - «Гурван дyрт охин» («Трёхликая красава»)
Энхтуяа Амаржаргал - «Их хайр» («Мощь любви»)
Категория «Профессионал», номинация «Современная хореография»:
Лауреаты I степени
Керченко Нина - «Предчувствие весны»
Керченко Нина - «Голоса»
Лауреаты II степени
Дедова Ирина - «Невольницы»
Дедова Ирина - «Драммеры иччи (Добуны)»
Категория «Профессионал», номинация «Эстрадный танец»
Лауреат I степени
Керченко Нина - «Russian mix»
Лауреат II степени
Юндэндорж Дэчинмаа - «Зохимож» («Интерпретация»)
Категория «студент», номинация «Народный танец»
Лауреаты I степени
Перевозчиков Артём и Перевозчикова Анастасия - «Давайте, люди, никогда об этом не забудем»
Соснова Мария - «Дело было вечером – делать было нечего»
Alatenghuyaga и Sharengaowa - «Алша савардин»
Лауреаты II степени
Якушова Дарья - «Спев, уйдут переживания»
Тихонович Ольга - «Подружки»
Alatenghuyaga - «Миний чандаган цагаан»
Лауреаты III степени
Даниличева Анастасия - «Хороша я, хороша»
Горячева Елена - «Белый лебедь»
Амелина Мария - «Хороши цветочки»
Категория «Студент», номинация «Современная хореография»
Лауреат I степени
Крыгина Олеся - «Не слышу, не вижу, не скажу»
Лауреаты II степени
Токарь Татьяна - «Выбираю сама»
Смирнова Дарья - «Человек»
Колесова Ангелина - «Своя роза»
Лауреаты III степени
Смирнова Дарья - «Святый вечiр»
Цыбульская Ксения - «Тени сомнений»
Денисенко Александра - «Палата номер…»
Категория «Студент», номинация «Эстрадный танец»
Лауреат I степени
Бугоркова Мария - «Птица Сирин»
Лауреат II степени
Горчинская Ксения - «Девочка в сети»
В Бурятии подвели итоги конкурса молодых балетмейстеров
Общество, Фото:
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