В перинатальном центре Бурятии открылась православная молельная комната

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Вчера для верующих матерей был совершён первый молебен



3 мая в Улан-Удэ совершён чин освящения молельной комнаты в республиканском перинатальном центре.



После освящения председатель епархиальной комиссии по связям с учреждениями здравоохранения иерей Димитрий Федоренко отслужил молебен о здравии и благополучном разрешении присутствовавших на молебне будущих мам. По окончании молебна отец Димитрий пожелал женщинам рождения крепких и здоровых малышей.



- В своём приветственном слове по случаю открытия молельной комнаты главный врач республиканского перинатального центра Зоригто Даржаев отметил важность не только физического здоровья, но и духовного, чему, в свою очередь, и должна способствовать открытая молельная комната, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

