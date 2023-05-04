Вчера для верующих матерей был совершён первый молебен
3 мая в Улан-Удэ совершён чин освящения молельной комнаты в республиканском перинатальном центре.
После освящения председатель епархиальной комиссии по связям с учреждениями здравоохранения иерей Димитрий Федоренко отслужил молебен о здравии и благополучном разрешении присутствовавших на молебне будущих мам. По окончании молебна отец Димитрий пожелал женщинам рождения крепких и здоровых малышей.
- В своём приветственном слове по случаю открытия молельной комнаты главный врач республиканского перинатального центра Зоригто Даржаев отметил важность не только физического здоровья, но и духовного, чему, в свою очередь, и должна способствовать открытая молельная комната, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В перинатальном центре Бурятии открылась православная молельная комната
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