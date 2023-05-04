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Ушуисты Бурятии завоевали 25 медалей первенства России

Ушуисты Бурятии завоевали 25 медалей первенства России
Общество,  Фото:школа ушу «Золотой дракон»
Воспитанники «Золотого дракона» в очередной раз выиграли награды престижных соревнований

Спортсмены Бурятии привезли с первенства России по ушу в дисциплинах «кунг-фу – традиционное ушу» и «юньчуньцюань» 25 медалей: 8 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых. Новыми достижениями порадовала спортивная школа №18 Улан-Удэ «Золотой дракон».

Три дня упорной борьбы увенчались успехом для сборной республики. Среди юниоров на высшую ступень пьедестала дважды поднялся Амгалан Ж. Также на счету у спортсмена ещё две серебряные и бронзовая награды. Порадовали медалями высшего достоинства Андрей К. и Никита К. Помимо этого, у Андрея ещё одно «серебро». Алина Б. дважды стала серебряным призёром и две бронзовые медали забрал Данил В.

Также на первенстве среди юношей и девушек до 14 лет отличились сразу несколько спортсменов. Это Алдар Д. Он стал обладателем двух золотых, серебряной и бронзовой медалей. Четыре награды и у Марии У.: «золото», «серебро» и две «бронзы». Полным комплектом медалей порадовала Арина Р. Дарья Т. стала серебряным и бронзовым призёром соревнований.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, главный старт страны собрал более 900 спортсменов из 48 регионов России. Теперь «Золотой дракон» сразу после первенства отстаивает честь республики на международном турнире в Москве.

Бурятия ушу первенство России спорт

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