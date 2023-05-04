Воспитанники «Золотого дракона» в очередной раз выиграли награды престижных соревнований
Спортсмены Бурятии привезли с первенства России по ушу в дисциплинах «кунг-фу – традиционное ушу» и «юньчуньцюань» 25 медалей: 8 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых. Новыми достижениями порадовала спортивная школа №18 Улан-Удэ «Золотой дракон».
Три дня упорной борьбы увенчались успехом для сборной республики. Среди юниоров на высшую ступень пьедестала дважды поднялся Амгалан Ж. Также на счету у спортсмена ещё две серебряные и бронзовая награды. Порадовали медалями высшего достоинства Андрей К. и Никита К. Помимо этого, у Андрея ещё одно «серебро». Алина Б. дважды стала серебряным призёром и две бронзовые медали забрал Данил В.
Также на первенстве среди юношей и девушек до 14 лет отличились сразу несколько спортсменов. Это Алдар Д. Он стал обладателем двух золотых, серебряной и бронзовой медалей. Четыре награды и у Марии У.: «золото», «серебро» и две «бронзы». Полным комплектом медалей порадовала Арина Р. Дарья Т. стала серебряным и бронзовым призёром соревнований.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, главный старт страны собрал более 900 спортсменов из 48 регионов России. Теперь «Золотой дракон» сразу после первенства отстаивает честь республики на международном турнире в Москве.
Ушуисты Бурятии завоевали 25 медалей первенства России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пробный экспедиционный круиз состоится после 20 июля
Воспитанники «Золотого дракона» в очередной раз выиграли награды престижных соревнований
Они сделаны из серебра 925-ой пробы
Делегация Бурятии находится с визитом в Монголии
В республике назвали имена победителей регионального этапа всероссийского конкурса
Служба исполнения наказаний подвела итоги работы с января по март
Звания удостоятся Людмила Пахомова и Александр Павлуцкий
За это время она вылила более 600 кубов воды и в итоге залезла в 30-тысячный долг
Малыш чувствует себя превосходно
Компанию ей составили ещё шесть российских регионов
В Улан-Удэ раздали более трёхсот лент
Исследование в преддверии праздника провёл ВЦИОМ
Мера поддержки будет распространяться в том числе на усыновленных детей.
Выставка подготовлена по инициативе Леонида Синегрибова
«Мясные груши» включили в список самых необычных национальных блюд