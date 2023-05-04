Президенту России доложили о научном туризме на Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Пробный экспедиционный круиз состоится после 20 июля



Летом научно-исследовательское судно Росгидромета «Профессор Вознесенский» возьмёт на борт первых туристов, которые посетят шесть особо охраняемых природных территорий, расположенных у озера Байкал. Круиз будет рассчитан на десять дней. Таким образом совместили науку и туризм на Байкале. Об этом на совещании с членами правительства РФ президенту России Владимиру Путину доложил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.



Как рассказал директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов, круизный тур «Ожерелье Байкала» был разработан в этом году расположенными вокруг озера дирекциями особо охраняемых природных территорий по поручению Минприроды России. Маршрут является кольцевым: начинается и заканчивается в посёлке Листвянка. В программе: посещение Байкальского музея и солнечной обсерватории, подъём на камень Черского в Листвянке, остановка на мысе Кадильный и в бухте Песчаная, где туристы смогут познакомиться с видовым разнообразием флоры и фауны, памятниками природы, расположенными на территории Прибайкальского национального парка, а также с примерами лесовосстановления в особо охраняемых природных территориях.



Одной из знаковых точек маршрута станет остров Ольхон, где запланировано путешествие по экологической тропе «Сарайский пляж» и маршруту «Север острова Ольхон», а также посещение визитно-информационного центра ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в посёлке Хужир. Туристы получат возможность понаблюдать за животными в их естественной среде обитания во время пешей экскурсии по берегу Байкало-Ленского заповедника (мыс Покойный). Также запланировано посещение Баргузинского государственного природного биосферного заповедника, Забайкальского национального парка, Кабанского заказника, Байкальского заповедника. Последний день круиза пройдёт вдоль территории Прибайкальского национального парка, где туристы смогут увидеть Кругобайкальскую железную дорогу.



Пробный экспедиционный выход по маршруту запланирован на научно-исследовательском судне «Профессор Вознесенский» после 20 июля. Судно принадлежит Иркутскому управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

