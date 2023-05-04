В Бурятии совершат «Рекорд Победы»

В республике проведут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня победы



В центре столицы Бурятии традиционно проведут ряд мероприятий, посвящённых Дню Победы. Так, 9 мая в 12:00 на площади Революции состоится ежегодная акция «Синий платочек» – концертная программа с исполнением патриотических творческих номеров (Возрастное ограничение: 0+).



После в 15:00 на этом же месте совместными усилиями жители Бурятии совершат «Рекорд Победы» (Возрастное ограничение: 0+) по подъёму гирь и отжиманий равных количеству дней, прожитых под мирным светлым небом с окончания Великой Отечественной войны. В 2023 году - количество дней после окончания войны – 28489.



8 мая с 12:00 до 14:00 состоится автопробег (Возрастное ограничение: 0+) в честь Дня Победы с Иволгинского района до мемориала Победы.



С 7 по 9 мая волонтёры и активисты общественных движений расскажут горожанам о важности сохранения исторической памяти и подарят георгиевские ленточки.



Также спортивные мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут по всей республике. Одни из крупных - велопробег «Километры Победы», легкоатлетический пробег Героя СССР Владимира Борсоева, «Кубок Победы» по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

