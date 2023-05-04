Турнир проводился среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
В конце апреля в Московской области прошёл кубок России по волейболу сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 9 мужских и 4 женских команд из 9 регионов страны вели борьбу за главную награду турнира.
После многолетнего перерыва на прошедшем кубке была представлена сборная Бурятии под руководством Олега Тонкопрядченко.
На протяжении всего турнира команда республики в составе Виталия Соболева, Тумэна Уланова, Ивана Степанова, Виктора Шаманова, Олега Борсоева, Павла Акинфеева и Цыбика Цыренова показала хорошую и грамотно выстроенную игру.
Бурятия остановилась буквально в шаге от призового места. В борьбе за третье место ребята уступили сборной Московской области. А тройку лидеров возглавили Свердловская, Кемеровская и Московская области, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Волейболисты Бурятии вошли в топ-4 кубка России
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