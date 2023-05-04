В Улан-Удэ проведут бесплатное тестирование на СПИД

Тестирование будет анонимным и займёт не более 15 минут



5 мая, в пятницу, в Улан-Удэ пройдёт бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию для жителей города. Мероприятие проведут в рамках международного дня памяти людей, умерших от СПИД (21 мая).



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, тестирование состоится с 15:30 до 19:00 в ТЦ «Мёд». Прошедшие сдачу анализа получат фирменный блокнот.



Экспресс-тестирование на ВИЧ будет:

- анонимным и бесплатным,

- займёт 10-15 минут,

- предварительный результат имеет 99% точность,

- специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам,

- анализ крови возьмут из пальца.



На мероприятии можно будет выиграть фирменную промопродукцию, ответив на вопросы по ВИЧ-инфекции от волонтёров и сотрудников СПИД центра.

