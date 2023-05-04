Тестирование будет анонимным и займёт не более 15 минут
5 мая, в пятницу, в Улан-Удэ пройдёт бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию для жителей города. Мероприятие проведут в рамках международного дня памяти людей, умерших от СПИД (21 мая).
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, тестирование состоится с 15:30 до 19:00 в ТЦ «Мёд». Прошедшие сдачу анализа получат фирменный блокнот.
Экспресс-тестирование на ВИЧ будет:
- анонимным и бесплатным,
- займёт 10-15 минут,
- предварительный результат имеет 99% точность,
- специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам,
- анализ крови возьмут из пальца.
На мероприятии можно будет выиграть фирменную промопродукцию, ответив на вопросы по ВИЧ-инфекции от волонтёров и сотрудников СПИД центра.
В Улан-Удэ проведут бесплатное тестирование на СПИД
Общество, Фото:
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