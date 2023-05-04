В Бурятии выбрали «Семьи года»

В республике назвали имена победителей регионального этапа всероссийского конкурса



В Бурятии определены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года – 2023». Лучшей в номинации «Золотая семья России» признана семья Посельских из Муйского района. Виктор Александрович и Лидия Павловна счастливо живут в законном браке уже 46 лет. Виктор Александрович работает водителем, занимается борьбой и гиревым спортом, увлекается шашками. Участвовал в строительстве БАМа, за что отмечен почётной грамотой. Лидия Павловна работает музыкальным руководителем в детском саду, является председателем ТОС. Воспитали четверых сыновей, радуются 8 внукам.



В номинация «Многодетная семья» победителем признана семья Аюровых из Закаменского района. В семье воспитываются 9 детей, окружённые теплом и заботой любящих родителей. Старшему сыну - 21, младшему – полных 4 годика.



В номинации «Семья – хранитель традиций» победила семья Скиба из Тарбагатайского района. Алексей Юрьевич и Татьяна Викторовна живут в счастливом браке с 2011 года, воспитывают 2 детей. В семье чтят традиции, приобщают детей к культурно-историческому наследию семейских-старообрядцев, прививают уважение к старшему поколению.



Лучшей в номинации «Молодая семья» стала спортивная семья Гомбоевых из Закаменского района. Глава многодетной семьи, Алдар Станиславович, работал учителем информатики и тренером по волейболу, сейчас на муниципальной службе, с энтузиазмом занимается своим делом. Будлан Владимировна – мама троих талантливых детей, сотрудник банка, член сборной Закаменского района по волейболу.



В номинации «Сельская семья» лучшей признана семья Дымбрыловых из Закаменского района. Глава многодетной семьи, Валерий Владимирович, совмещает работу ветеринарного фельдшера и учителя физической культуры, активно занимается волонтёрской деятельностью. Вера Бадма-Очировна работает воспитателем в школе и увлекается волейболом. Все трое детей занимаются спортом.



- Эти достойные семьи представят Бурятию на федеральном этапе конкурса «Семья года», - отметила первый заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова.



Торжественная церемония награждения семей - победителей конкурса состоится 11 мая. Представления на семьи победителей регионального этапа будут направлены в фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, где пройдёт отбор победителей среди представителей регионов России. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



