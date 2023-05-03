На сегодня занято 24 из 44 осмотренных
Даурский заповедник в Забайкальском крае продолжает успешный проект восстановления численности редких видов хищных птиц путём строительства для них искусственных гнёзд.
- В настоящее время идёт активное заселение искусственных гнёзд. Большинство хищных птиц делают гнезда на деревьях или скалах. В степной зоне таких мест крайне мало, что является существенным препятствием для восстановления численности исчезающих видов. На решение этой проблемы и направлена данная программа, начатая заповедником в 2016 году, - поясняют сотрудники заповедника.
В центре внимания программы - хищные птицы балобан и мохноногий курганник.
Балобан находится под глобальной угрозой исчезновения на планете, включён в Красный список МСОП, в Красные книги Российской Федерации и Забайкальского края, а мохноногий курганник – в Красную книгу Забайкальского края.
На данный момент установлено 50 гнездовий. Удалось осмотреть только 44 гнезда, из них уже занято 24.
- Пернатые не сразу занимают новые «квартиры», в первый год они обычно присматриваются к ним. Поэтому из десяти установленных в прошлом году гнездовий занято пока лишь два (в них поселились балобаны и курганники), отмечают в заповеднике.
Первым в Даурской степи начинает гнездиться ворон. В этом году эти птицы поселились в четырёх гнездовьях, в двух из них уже вылупились птенцы, а в двух ещё продолжается насиживание яиц. Балобаны облюбовали 13 гнездовий, в десяти из них уже откладывают яйца.
Курганник приступает к гнездованию позже ворона и балобана. На данный момент курганниками занято как минимум шесть гнездовий, в четырёх птицы уже приступили к откладке яиц.
В заповеднике в Забайкалье птицы селятся в искусственные гнёзда
Общество, Фото:
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