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В заповеднике в Забайкалье птицы селятся в искусственные гнёзда

В заповеднике в Забайкалье птицы селятся в искусственные гнёзда
Общество,  Фото:t.me/minprirZK
На сегодня занято 24 из 44 осмотренных

Даурский заповедник в Забайкальском крае продолжает успешный проект восстановления численности редких видов хищных птиц путём строительства для них искусственных гнёзд.

- В настоящее время идёт активное заселение искусственных гнёзд. Большинство хищных птиц делают гнезда на деревьях или скалах. В степной зоне таких мест крайне мало, что является существенным препятствием для восстановления численности исчезающих видов. На решение этой проблемы и направлена данная программа, начатая заповедником в 2016 году, - поясняют сотрудники заповедника.

В центре внимания программы - хищные птицы балобан и мохноногий курганник.

Балобан находится под глобальной угрозой исчезновения на планете, включён в Красный список МСОП, в Красные книги Российской Федерации и Забайкальского края, а мохноногий курганник – в Красную книгу Забайкальского края.

На данный момент установлено 50 гнездовий. Удалось осмотреть только 44 гнезда, из них уже занято 24.

- Пернатые не сразу занимают новые «квартиры», в первый год они обычно присматриваются к ним. Поэтому из десяти установленных в прошлом году гнездовий занято пока лишь два (в них поселились балобаны и курганники), отмечают в заповеднике.

Первым в Даурской степи начинает гнездиться ворон. В этом году эти птицы поселились в четырёх гнездовьях, в двух из них уже вылупились птенцы, а в двух ещё продолжается насиживание яиц. Балобаны облюбовали 13 гнездовий, в десяти из них уже откладывают яйца.

Курганник приступает к гнездованию позже ворона и балобана. На данный момент курганниками занято как минимум шесть гнездовий, в четырёх птицы уже приступили к откладке яиц.




Забайкальский край заповедник

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