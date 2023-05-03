В Бурятии оштрафовали забывчивого гражданина Монголии

Мужчина запамятовал дату выезда из России
4 апреля в Бичурском районе Бурятии полицейский проверил документы гражданина Монголии и обнаружил, что он находится в стране незаконно. Срок временного пребывания иностранца в России закончился 11 марта.
В судебном заседании мужчина вину в совершении правонарушения признал и заявил, что раскаялся. Он объяснил, что не выехал из России в установленный срок, поскольку забыл дату выезда. У него здесь нет семьи и других родственников, в Монголии живёт с родителями, хочет уехать домой на родину, заверил он.
Суд признал его виновным по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и назначил штраф в 2 тысячи рублей. Выехать из страны суд его обязал самостоятельно.
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Общество, Фото:
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