Всего родилось около четырёхсот детишек
За апрель в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ состоялось 372 родов. На свет появилось 380 детей, в том числе восемь двоен.
Родилось 178 мальчиков и 202 девочки. Больше всего родов выпало на 6 апреля, рассказали сотрудники роддома.
Самый крупный малыш появился на свет 8 апреля. Рост мальчика составил 58 см., вес – 5490 граммов. Самым маленьким ребёнком тоже оказался мальчик. Он родился 26 апреля весом 570 граммов и ростом всего 30 см.
В роддоме в Улан-Удэ за месяц родилось восемь двоен
Общество, Фото:
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