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В роддоме в Улан-Удэ за месяц родилось восемь двоен

В роддоме в Улан-Удэ за месяц родилось восемь двоен
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего родилось около четырёхсот детишек

За апрель в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ состоялось 372 родов. На свет появилось 380 детей, в том числе восемь двоен.

Родилось 178 мальчиков и 202 девочки. Больше всего родов выпало на 6 апреля, рассказали сотрудники роддома.

Самый крупный малыш появился на свет 8 апреля. Рост мальчика составил 58 см., вес – 5490 граммов. Самым маленьким ребёнком тоже оказался мальчик. Он родился 26 апреля весом 570 граммов и ростом всего 30 см. 
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