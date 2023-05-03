В роддоме в Улан-Удэ за месяц родилось восемь двоен

Всего родилось около четырёхсот детишек



За апрель в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ состоялось 372 родов. На свет появилось 380 детей, в том числе восемь двоен.



Родилось 178 мальчиков и 202 девочки. Больше всего родов выпало на 6 апреля, рассказали сотрудники роддома.



Самый крупный малыш появился на свет 8 апреля. Рост мальчика составил 58 см., вес – 5490 граммов. Самым маленьким ребёнком тоже оказался мальчик. Он родился 26 апреля весом 570 граммов и ростом всего 30 см.

