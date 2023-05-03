В Бурятии соболь попытался стащить пакет с продуктами





В Забайкальском национальном парке в Бурятии поселилась самка соболя, которой инспекторы дали кличку Руслана. Зверёк в качестве убежища выбрал завалинку контрольно-наблюдательного пункта «Малая Черемшана».По словам госинспектора Елены Зеленкиной, соседка питается самостоятельно в лесу, но регулярно проверяет, есть ли чем поживиться в доме у людей.- Всё съестное надо обязательно прятать, чтобы не подкармливать диких животных, но если случайно что-то забудется, Руслана тут же бежит проверять. «Ворует» избирательно, по запаху. Проигнорировала кочан капусты, а вот мешок с продуктами хотела утащить, но ноша оказалась не по силам. С такими соседями надо ухо держать востро, - поделились в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».