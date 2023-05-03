От сибирской язвы в Бурятии привьют более миллиона сельхозживотных

Защиту от неё получат лошади, коровы и даже олени



Скот в Бурятии продолжат прививать против сибирской язвы. Это острое инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, лёгких и миндалин.



Как сообщили в республиканском управлении ветеринарии, всего в 2023 году охватить хотят более миллиона сельхозживотных. Это 656 459 голов крупного рогатого скота и 519 358 – МРС, 51 903 лошади и 831 оленя.



Для иммунизации используют два вида вакцин. Для взрослых животных – живая сухая из штамма 55-ВНИИВВиМ, а для молодняка от трёх месяцев до четырёх лет – ассоциированная живая, которая заодно защищает и от эмфизематозного карбункула (острое неконтагиозное заболевание КРС и МРС). Иммунитет сформируется уже через 10 суток – на год и 3-6 месяцев соответственно.



Жителей республики призвали своевременно прививать свой скот, поскольку при нарушении схемы вакцинации её эффективность снижается. Перед процедурой животных тщательно осмотрят специалисты. Больным, ослабленным и истощённым, с повышенной температурой тела, а также недавно перенёсшим хирургические операции вводить препарат не будут.



Кроме того, иммунизация противопоказана в сильную жару и холод. Защиту от сибирской язвы не смогут получить и коровы в последний месяц беременности, спустя 10 суток после родов и в течение 14-ти – до и после вакцинации от других болезней.



После прививки у животного может повыситься температура и появиться выраженная припухлость в месте инъекции, которая исчезнет через 3-5 суток. А потому хозяевам следует внимательно наблюдать за скотом и не допускать перегревания, переохлаждения и утомительных перегонов.



Молоко от привитых коров можно спокойно пить. Исключение – если у бурёнки возникли поствакциональные осложнения. Забой возможен не ранее, чем через 10 суток При вынужденном убое мясо направляют на термическую промышленную переработку, а если скотина погибла, труп сжигают.



Подхватить это заболевание можно при дыхании, при употреблении заражённых продуктов (например, мяса) и через повреждение кожных покровов или слизистой оболочки. В группе риска – люди, которые живут в деревнях или работают на животноводческих фермах. Опасности подвержены и горожане, покупающие мясо с «рук» (без ветеринарного клеймения) на стихийных рынках, где нет должного ветеринарного контроля.

