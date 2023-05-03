В Бурятии похоронят погибшего на СВО 26-летнего военного

Его посмертно наградили орденом Мужества
Самбу родился в Улан-Удэ 23 октября 1996 года и жил на родине отца – в кижингинском селе Усть-Орот, пока ему не исполнилось шесть лет. С 1-го по 4-ый классы учился в Сосново-Озёрской СОШ № 1 в Еравнинском районе. Он рано потерял родителей. Мальчика вместе с братом воспитывала тётя по материнской линии.
В 2013 году Эрдынеев окончил улан-удэнскую среднюю школу № 2. В годы учёбы принимал активное участие в общественной жизни класса и школы, увлекался футболом и хоккеем и занимался боксом. Самбу был очень общительным, смелым и бесстрашным, всегда полагался на свои силы и стремился к поставленной цели.
После школы поступил на физико-технический факультет в Бурятский государственный университет, но по семейным обстоятельствам ему пришлось оставить учёбу. В 2014-ом ушёл в армию. Служил старшим разведчиком в Кяхте, где и подписал первый контракт
За время службы зарекомендовал себя как дисциплинированный и ответственный военнослужащий. Наш земляк находился на СВО с февраля 2023-го. Он вступил в ряды штурмового отряда и был там разведчиком-снайпером разведывательного взвода.
За проявленные мужество и отвагу Самбу Бэликтуевича посмертно наградили орденом Мужества.