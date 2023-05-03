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Улан-удэнцы рассказали, как погода влияет на их работоспособность

Улан-удэнцы рассказали, как погода влияет на их работоспособность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Почти 40% горожан оказались метеочувствительными

Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что погода сказывается на работоспособности 36% жителей бурятской столицы. А вот почти каждый второй (45%) не чувствует связи между ситуацией за окном и своей мотивацией.

Любопытно, что чем больше зарабатывают улан-удэнцы, тем меньше капризы погоды влияют на их желание трудиться. Если среди горожан, получающих менее 30 тысяч рублей, метеочувствительными себя считают 47%, то среди тех, чьё жалованье выше 80 тысяч – только 32%.

Солнце при этом называют лучшим мотиватором: 38% наших земляков признались, что работают намного лучше, когда на улице ясно и солнечно. Каждому пятому (19%), напротив, по душе  непогода. Респонденты пояснили: поскольку дождь, снег, ветер и прочие неприятные метеоявления не вызывают у них желания прогуляться, сосредоточиться на делах бывает проще.

Ещё 4 из 10 опрошенных затруднились дать однозначный ответ. «Мне всё равно, что там на улице – если нужно работать, то работаю», – отметили они. О повышенной работоспособности во время циклона чаще всего заявляют горожане с доходом менее 30 тысяч в месяц (28%).
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