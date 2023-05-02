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Тепло и ветрено: В Бурятии рассказали о погоде до конца недели

Тепло и ветрено: В Бурятии рассказали о погоде до конца недели
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
 Синоптики представили подробный прогноз погоды

В последнее время погода в Бурятии сильно «капризничала»: под конец апреля выпал снег, временами ветер усиливался до 24 м/с. В ближайшие три дня резких изменений не ожидается, до конца рабочей недели в Бурятии сохранится умеренно тёплая погода. Освежать будут мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов.

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 мая в республике переменная облачность, местами мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный 6-11, по северной половине порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -6,-11, днём +7,+12, местами +2,+7.

В четверг, 4 мая, переменная облачность, также местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -7,-12, днём +10,+15, местами +3,+8.

В пятницу, 5 мая, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -5,-10, днём +12,+17, местами +4,+9.

прогноз погоды

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