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Поезда до Северобайкальска изменят расписание

Поезда до Северобайкальска изменят расписание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новый график будет действовать по 20 июля

В связи с проведением ремонтно-путевых работ на участке Янталь – Лена в Иркутской области с 29 апреля по 20 июля изменяется расписание движения пассажирских поездов дальнего следования №348 Барнаул – Северобайкальск и №382 Иркутск – Северобайкальск.

Разница с действующим расписанием составит от 35 минут до 1 часа 38 минут. Время указано местное, сообщает пресс-служба ВСЖД.
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