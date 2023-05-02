Новый график будет действовать по 20 июля
В связи с проведением ремонтно-путевых работ на участке Янталь – Лена в Иркутской области с 29 апреля по 20 июля изменяется расписание движения пассажирских поездов дальнего следования №348 Барнаул – Северобайкальск и №382 Иркутск – Северобайкальск.
Разница с действующим расписанием составит от 35 минут до 1 часа 38 минут. Время указано местное, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Поезда до Северобайкальска изменят расписание
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