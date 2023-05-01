В селе Бурятии пожаловались на перебои с бесплатными лекарствами для детей

Родители вынуждены покупать препараты самостоятельно
Жители баргузинского села Уро рассказали в местной вайбер-группе «Баргузин-инфо.24/7» о проблемах с получением лекарств для детей. Мать троих ребятишек, двух из которых нет ещё и трёх лет, заявила: в местном фельдшерско-акушерском пункте бесплатных препаратов для них не оказалось.
- Как ни спросишь, постоянно нет: «Покупайте сами». Мы и так сами покупаем. Когда даются бесплатные лекарства, куда они деваются? – поинтересовалась сельчанка.
В Баргузинской центральной районной больнице пояснили: детей младше трёх лет должны полностью обеспечивать необходимыми медикаментами. Однако с их поставкой возникли перебои, и потому лекарств в наличии не было.
- Сейчас уже осуществили поставку партии препаратов, во второй половине (месяца) ожидается очередная партия, – подчеркнули в ЦРБ и добавили, что за последние 14 дней никаких обращений по этому поводу в ФАП не было.
Родители вынуждены покупать препараты самостоятельно
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