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В районе Бурятии открыли новый памятник серпу и молоту

В районе Бурятии открыли новый памятник серпу и молоту
Общество,  Фото:telegram-канал администрации Тункинского района
Тунке сделали подарок к вековому юбилею

В первый день мая в Тункинском районе торжественно открыли памятник «Серп и молот». Точно такой же почти полвека простоял в районном центре – селе Кырен. Как выяснилось, реставрировать его не стали, а сделали новый.

Конструкцию в виде символа СССР изготовили на кузнечном дворе «Дархан», сообщается в официальном telegram-канале муниципального образования.

- Мы возвели полностью новый памятник – то есть не отреставрированный, а точную копию старого. Все мы выросли с ним детства. Вместе мы – родом из СССР, – отметил депутат райсовета и директор «Дархана» Андрей Петруев. – В благодарность нашим родителям, ветеранам разных войн, труженикам тыла наша компания построила заново этот символ Советской эпохи как знак уважения к нашему народу.

Для памятника изготовили новый фундамент и чуть позже пообещали установить и ограждение. Такой подарок Тунке сделали к её вековому юбилею.

Зимой местные жители Бурятии «потеряли» конструкцию, которая много лет стояла недалеко от центральной площади. В декабре она вдруг куда-то исчезла, и люди забили тревогу.

Изначально сообщалось, что символ советской эпохи просто решили обновить и по согласованию с Тункинским отделением КПРФ демонтировали его и перенесли в цех компании «Дархан». Глава села Людмила Абдрахманова заверила: он займёт прежнее место сразу после реконструкции – весной 2023-го. А на прошлой неделе в вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7» опубликовали фото с уже готовой конструкцией. В сельской администрации отметили, что памятник установили к 1 мая, как и обещали ранее – как раз в рамках 100-летия района.

памятник

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