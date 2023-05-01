Туристам в Бурятии угрожают лавины





Кроме того, на их устойчивость влияют сильный снег, метель, дождь, оттепели или тёплый ветер, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды.



Жителей Бурятии и приезжих из других регионов предупредили о возможном сходе лавин в Северо-Байкальском районе в понедельник, 1-го и во вторник, 2-го мая. В республиканском управлении МЧС напомнили: лавина – это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор.Как правило, сход происходит со склона крутизной более 30 градусов, а если он без кустарников и деревьев – при крутизне более 20 градусов. Если же угол наклона превышает 45 градусов, то такие массы сходят практически при каждом снегопаде.